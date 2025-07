Trump: Israel hat Bedingungen für Waffenruhe zugestimmt

Von: APA/AFP/Reuters

Israel hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump “den notwendigen Bedingungen zur Finalisierung” einer 60-tägigen Waffenruhe im Gaza-Konflikt zugestimmt. “Während dieser Zeit werden wir mit allen Beteiligten daran arbeiten, die Krieg zu beenden.” Er hoffe “zum Wohl des Nahen Ostens, dass die Hamas dieses Angebot annimmt, denn es wird nicht besser werden – ES WIRD NUR SCHLIMMER”, schrieb Trump am Dienstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Vor einem Treffen mit israelischen und US-Vertretern in Washington hatte der US-Präsident angekündigt, den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu bei dessen USA-Besuch in der kommenden Woche zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen zu drängen. Er werde gegenüber Netanyahu eine “sehr strenge” Haltung einnehmen, sagte Trump. Nachdem Trump am vergangenen Freitag verkündet hatte, er gehe von der Vereinbarung eines Waffenstillstands in dieser Woche aus, sprach er am Dienstag von einem späteren Zeitpunkt.

“Wir gehen davon aus, dass es irgendwann nächste Woche passieren wird”, sagte der US-Präsident. Netanyahu wird am kommenden Montag seinen dritten Besuch in Washington seit Trumps Amtsantritt abstatten. Trump hatte die israelische Regierung zuletzt aufgefordert, eine Waffenruhe zu vereinbaren. Unterdessen setzt die israelische Armee ihren Einsatz in dem Küstenstreifen unvermindert fort und weitete ihn eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen noch aus.

Der Krieg im Gazastreifen war durch den beispiellosen Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehr als 1.210 Menschen getötet, 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden 49 Geiseln von den Islamisten festgehalten, mindestens 27 von ihnen sind nach Armeeangaben tot.

Als Reaktion auf den Hamas-Angriff geht Israel seither massiv militärisch in dem Küstenstreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden bisher mehr als 56.500 Menschen getötet.