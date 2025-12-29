Trump lobt Ukraine-Gespräche – Selenskyj skeptischer

Von: APA/AFP/Reuters

Nach einem Telefonat mit Russlands Staatschef Wladimir Putin und einem Treffen mit Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump von “großen Fortschritten” bei den Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine berichtet. Nach dem Gespräch in Trumps Privatresidenz Mar-a-Lago am Sonntag (Ortszeit) hieß es, der Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs sei zu “90 Prozent” beschlossen. Selenskyj gab sich indes auf Social Media skeptisch.

“Ich glaube wirklich, wir sind wahrscheinlich viel näher (an einer Einigung) als jemals zuvor”, sagte der US-Präsident bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj. Erneut bescheinigte Trump dem russischen Staatschef Putin, der den Krieg vor fast vier Jahren begonnen hatte, Friedenswillen: “Alle wollen, dass es aufhört”, sagte er, obwohl Russland erst am Samstag die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen hatte. “Präsident Putin war sehr großzügig mit Blick darauf, dass die Ukraine Erfolg hat”, sagte Trump und sprach von einer angeblichen Bereitschaft Moskaus, der Ukraine “Energie, Strom und andere Dinge zu sehr niedrigen Preisen zu liefern”.

Gleichzeitig räumte der US-Präsident anhaltende Uneinigkeit zwischen Kiew und Moskau in Territorialfragen, etwa dem Status der ostukrainischen Donbass-Region, ein. “Es ist ungelöst, aber wir kommen dem Ziel viel näher”, sagte Trump. “Das ist ein sehr schwieriges Thema, aber eins, das wir lösen können.” Details nannte er nicht. Die kommenden Wochen würden zeigen, ob eine Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs erreicht werden könne: “Ich glaube, dass wir es in ein paar Wochen wissen werden, so oder so”, sagte der US-Präsident.

Selenskyj: Fragen zu Donbass und AKW Saporischschja weiter ungelöst

Selenskyj zufolge sind die Fragen über die Kontrolle über den Donbass und das Atomkraftwerk Saporischschja weiter ungelöst. Die Gespräche über eine freie Wirtschaftszone im Donbass liefen weiter, sagte er am Montag vor Journalisten.

Russland fordert von der Ukraine den Abzug ihrer Truppen aus dem von ihr noch kontrollierten Teil des Donbass. Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow kündigte zudem ein baldiges Gespräch zwischen Putin und Trump an. Ein Telefonat zwischen Putin und Selenskyj sei derzeit jedoch nicht geplant.

Selenskyj: Treffen mit Russland nach Ja von USA und Europa zu Friedensplan

Ein mögliches Treffen mit Russland knüpfte der ukrainische Präsident an Bedingungen. Dies sei erst möglich, wenn US-Präsident Trump und die europäischen Staats- und Regierungschefs einem von der Ukraine vorgeschlagenen Friedensplan zur Beendigung des russischen Krieges zugestimmt hätten, sagte er am Montag in dem WhatsApp-Chat. Zudem hoffe er, dass die Partner der Ukraine vom Moment der Unterzeichnung eines Friedensabkommens an Sicherheitsgarantien geben würden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte für Anfang Jänner ein Treffen der Koalition der Willigen in Paris an. Dabei solle der “konkrete Beitrag jedes Einzelnen” zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine festgelegt werden, erklärte Macron im Onlinedienst X. Zur Koalition der Willigen zählen gut 30 Staaten.

Trump stellte die Möglichkeit in Aussicht, nach Kiew zu reisen, um dort vor dem ukrainischen Parlament persönlich für den überarbeiteten US-Plan zu werben. “Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nötig ist, aber wenn es helfen würde, 25.000 Leben im Monat zu retten, oder wie viele es auch sein mögen, wäre ich sicher bereit, das zu tun”, sagte der US-Präsident.

Im Zentrum des Gesprächs zwischen den Präsidenten und ihren Beratern in Trumps Privatresidenz in Florida stand die von Kiew überarbeitete Version des US-Plans zur Beendigung des russischen Angriffskrieges. Die USA hatten im November einen 28-Punkte-Plan vorgelegt. Der als sehr russlandfreundlich kritisierte Text wurde in den vergangenen Wochen auf Drängen Kiews und seiner europäischen Verbündeten überarbeitet.

Einfrieren des aktuellen Frontverlaufs

Die neue Version des US-Plans enthält 20 Punkte. Vorgesehen ist unter anderem ein Einfrieren des aktuellen Frontverlaufs. Die Ukraine würde demnach einen Teil ihrer Truppen im Donbass im Osten des Landes für die Schaffung einer entmilitarisierten Pufferzone zurückziehen – das bisher größte Zugeständnis Kiews in territorialen Fragen. Dieser weitreichende Schritt sollte laut Selenskyj in der Ukraine durch ein Referendum bestätigt werden.

Zwei Schlüsselforderungen Moskaus – der Rückzug der ukrainischen Truppen aus der gesamten ostukrainischen Donbass-Region und ein rechtlich bindender Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt – sind in dem Plan nicht enthalten.

Trump lobt Telefonat mit Putin als “sehr produktiv”

Vor seinem Treffen mit Selenskyj führte Trump ein Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Putin, das er als “sehr produktiv” lobte. Die beiden Staatschefs seien sich in dem Gespräch einig gewesen, dass eine befristete Waffenruhe “den Konflikt nur verlängern würde und die Gefahr einer erneuten Eskalation auf dem Schlachtfeld” berge, sagte Kreml-Berater Juri Uschakow.

Nach ihrem Gespräch in Mar-a-Lago telefonierten Trump und Selenskyj mit europäischen Verbündeten der Ukraine. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach anschließend auf X von einem “guten, einstündigen Gespräch”. Von “entscheidender Bedeutung” bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine sei es, “von Anfang an absolute Sicherheitsgarantien zu gewährleisten”. Selenskyj zufolge könnte es im Januar ein Treffen mit Trump und europäischen Spitzenpolitikern in Washington geben.