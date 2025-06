Trump ruft Israel und Iran zu Deal auf

Von: APA/AFP

Angesichts der Eskalation im Nahen Osten hat US-Präsident Donald Trump auf einen Deal zwischen Israel und dem Iran gedrängt. “Der Iran und Israel sollten einen Deal schließen und werden einen Deal schließen”, erklärte Trump am Sonntag auf Truth Social. Es fänden “aktuell viele Telefonate und Treffen” zu dem Konflikt statt. Ein Frieden zwischen den beiden Erzfeinden könne “bald” geschlossen werden. Eine Einmischung der USA in den Konflikt schloss Trump nicht aus.

“Es ist möglich, dass wir uns einbringen”, sagte der US-Präsident in einem Interview mit dem US-Sender ABC. Aktuell seien die USA jedoch nicht in den Konflikt involviert.

Trump zeigte sich zudem gegenüber einer möglichen Vermittlerrolle des russischen Präsidenten Wladimir Putin in dem Konflikt offen. Der Kreml-Chef “ist bereit, er hat mich diesbezüglich angerufen und wir haben lange darüber gesprochen”, sagte Trump ABC.

Israel und der Iran setzten am Sonntag den dritten Tag in Folge ihre gegenseitigen Angriffe fort, die am Freitag mit dem Großangriff Israels begonnen hatten.