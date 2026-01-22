Trump: Treffen mit Selenskyj lief sehr gut

Von: APA/Reuters/dpa

US-Präsident Donald Trump spricht von einem sehr guten Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. Die Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin laute, dass der Krieg aufhören müsse, sagte Trump am Donnerstagnachmittag am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Auch Selenskyj sprach von einem guten Treffen. Nach Angaben des US-Präsidialamts dauerte das Gespräch etwa eine Stunde.

Ein Durchbruch für ein Ende des Kriegs in der Ukraine sei nicht gelungen. Man habe “noch einen Weg vor sich”, sagte Trump vor Reportern im Schweizer Alpenort. Man müsse sehen, wie das Gespräch seines Unterhändlers Steve Witkoff mit Kremlchef Putin am Donnerstagabend in Moskau verlaufe.

Man habe über Flugabwehr und “Dokumente” gesprochen, ergänzte Selenskyj. Damit dürften die geplanten Vereinbarungen über Sicherheitsgarantien und den Wiederaufbau des Landes gemeint sein.

Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner werden abends in Moskau erwartet zu einem Gespräch mit Putin. Anschließend will Witkoff nach eigenen Angaben weiter nach Abu Dhabi reisen, wo Militärs und Wirtschaftsleute weiter verhandeln sollen.