Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump: Treffen mit Selenskyj lief sehr gut
Gespräch dauerte etwa eine Stunde

Trump: Treffen mit Selenskyj lief sehr gut

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 15:23 Uhr
Trump und Selenskyj nach ihrem Gespräch zuversichtlich
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE - archiv
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

US-Präsident Donald Trump spricht von einem sehr guten Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. Die Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin laute, dass der Krieg aufhören müsse, sagte Trump am Donnerstagnachmittag am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Auch Selenskyj sprach von einem guten Treffen. Nach Angaben des US-Präsidialamts dauerte das Gespräch etwa eine Stunde.

Ein Durchbruch für ein Ende des Kriegs in der Ukraine sei nicht gelungen. Man habe “noch einen Weg vor sich”, sagte Trump vor Reportern im Schweizer Alpenort. Man müsse sehen, wie das Gespräch seines Unterhändlers Steve Witkoff mit Kremlchef Putin am Donnerstagabend in Moskau verlaufe.

Man habe über Flugabwehr und “Dokumente” gesprochen, ergänzte Selenskyj. Damit dürften die geplanten Vereinbarungen über Sicherheitsgarantien und den Wiederaufbau des Landes gemeint sein.

Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner werden abends in Moskau erwartet zu einem Gespräch mit Putin. Anschließend will Witkoff nach eigenen Angaben weiter nach Abu Dhabi reisen, wo Militärs und Wirtschaftsleute weiter verhandeln sollen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
110
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
56
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
44
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
“Alptraum in Südtirol droht, wahr zu werden”
Kommentare
30
“Alptraum in Südtirol droht, wahr zu werden”
Klare Abfuhr für Trump
Kommentare
27
Klare Abfuhr für Trump
Anzeigen
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Der perfekte Familienurlaub am Meer
Von Bozen direkt nach Preveza
Von Bozen direkt nach Preveza
Griechenland neu entdecken mit Freunden und Abenteuerlust!
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 