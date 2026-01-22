Zwei Explosionen in der Nacht: Mutprobe oder Einschüchterung?

Von: luk

Bozen – Zwei laute Explosionen haben in der Nacht auf heute die Anrainer der Reschenstraße in Bozen aus dem Schlaf gerissen. Der Vorfall ereignete sich zwischen den Hausnummern 33 und 39. Eine der Detonationen beschädigte dabei die Windschutzscheibe eines geparkten Autos erheblich.

Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten Einschüchterungsversuch oder um eine aus dem Ruder gelaufene Mutprobe handelt. Beide Möglichkeiten werden derzeit von den Sicherheitskräften geprüft.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache der Explosionen zu klären und mögliche Verantwortliche auszuforschen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Weitere Details sind Gegenstand laufender Untersuchungen.