Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Schon bis zu 2,30 Euro pro Liter

Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro

Donnerstag, 12. März 2026 | 14:49 Uhr
tanken benzin diesel preis tankstelle
shutterstock
Von: luk

Bozen/Trient – Die Treibstoffpreise in Trentino-Südtirol sind erneut deutlich gestiegen. Grund dafür sind unter anderem die anhaltenden internationalen Spannungen und der Krieg im Iran, der die Energiemärkte weiter unter Druck setzt.

Laut der App „Prezzi Benzina“ kostet ein Liter Diesel in der Region inzwischen bis zu 2,30 Euro. Dieser Preis wird derzeit etwa an Tankstellen in Sand in Taufers und im Trentiner Stadtteil Gardolo angezeigt. Insgesamt liegt der Großteil der Tankstellen bereits nahe an der Marke von zwei Euro oder leicht darüber.

Etwas günstiger bleibt weiterhin Benzin, doch auch hier steigen die Preise. In Sand in Taufers werden laut den aktuellen Angaben rund 2,10 Euro pro Liter verlangt, in Gardolo etwa 2,00 Euro. Beobachter gehen davon aus, dass sich die Preisentwicklung bei anhaltenden geopolitischen Spannungen weiter fortsetzen könnte.

prezzibenzina

Bezirk: Bozen

