Einbrecher erbeuten im Pustertal Motorsägen und teures Arbeitsgerät

Von: mk

Oberwielenbach – Einbrecher, die es auf teures Werkzeug und landwirtschaftliche Geräte abgesehen haben, treiben im Pustertal ihr Unwesen. In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte beim Lonzenhof in Oberwielenbach bei Percha und an einem weiteren Ort in der Nähe acht Motorsägen der Marke Husqvarna und Stihl gestohlen. Des Weiteren wurden zahlreiche Handwerkzeuge der Marke Milwaukee, Mafell und Bosch entwendet.

Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen Mitternacht und 4.00 Uhr in der Früh. Die Besitzer wenden sich nun an die Öffentlichkeit – in der Hoffnung, dass sich Zeugen melden, die sachdienliche Hinweise liefern.

Bereits in den Wochen und Tagen zuvor war es zu einer auffälligen Häufung von Zwischenfällen gekommen. Am 13. Februar verübten Unbekannte etwa einen Einbruch in die Feuerwehrhalle im Nachbardorf Mühlbach.

Zwischen 21. Februar und 8. März stand außerdem ein verdächtiger Pkw über längere Zeit am Parkplatz zur Lercher Alm. Am 7. und 8. März wurde zudem wiederholt ein graues Fahrzeug auf einem Hof-Parkplatz gesichtet.

Am Montag stand gegen 1.00 Uhr in der Früh ein grauer VW Passat mit slowakischem Kennzeichen am Parkplatz Platten. Von dort aus kann man den zweiten Tatort gut über den Wald erreichen.

Um 18.30 Uhr und um 20.00 Uhr wurde ein weiß-grauer VW Passat am Parkplatz zur Lercher Alm gesichtet, von wo aus man eine gute Sicht zum Lonzenhof hat. Passanten hatten beobachtet, dass die Fensterscheiben beschlagen waren. Deshalb wird vermutet, dass sich im Fahrzeug Personen befanden. Ob es sich um dasselbe Fahrzeug handelt, das bereits am Montag Beobachtern aufgefallen ist, bleibt unklar.

Gegen 21.00 waren am selben Fahrzeug Sichtschutz-Vorhänge an den Scheiben angebracht worden, wie Zeugen berichten. Gemeldet wurden außerdem verdächtige Geräusche oberhalb des zweiten Tatorts gegen 23.00 Uhr.

In der Nacht der Einbrüche kam es zu mehreren auffälligen Fahrzeugbewegungen: Um 1.20 Uhr in der Früh fuhr ein Holztransporter durch das Dorfzentrum. Gegen 2.00 stand der zuvor gesichtete graue VW Passat erneut am Parkplatz Platten, wie ein Zeuge berichtet, der von der Arbeit nach Hause kam.

Um 2.04 Uhr wurde unterdessen weißer Mercedes Sprinter von einer Überwachungskamera bei der Fahrt in Richtung Dorf erfasst.

Aufruf an die Bevölkerung

Die Besitzer der gestohlenen Geräte lancieren nun einen Appell an die Bevölkerung: Wer weitere Hinweise zu den genannten Fahrzeugen – insbesondere zu dem grau-weißen VW Passat – liefern kann, wird gebeten, sich bei den Ordnungskräften zu melden. Dasselbe gilt für Personen, die Ungewöhnliches in der Nacht vom 9. auf den 10. März beobachtet. Hilfreich ist unter Umständen auch privates Videomaterial, das von Dashcams oder Sicherheitskameras aufgenommen wurde und das zur Identifizierung der Täter beitragen könnte.

In der Nacht auf Mittwoch kam es unterdessen zu einem weiteren beunruhigenden Zwischenfall. Im Nachbardorf Amaten hat eine fremde Person widerrechtlich einen Stall betreten. Der Vorfall wurde den Ordnungskräften gemeldet und wird zurzeit ausgewertet.