Erneutes Treffen zwischen Selenskyj und Trump (Archivbild)

Trump trifft am Dienstag Selenskyj in New York

Montag, 22. September 2025 | 22:21 Uhr
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump kommt am Dienstag am Rande der UNO-Generaldebatte in New York mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammen. Das bestätigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Montag in Washington. Trump werde zudem bilateral den argentinischen Präsidenten Javier Milei treffen sowie UNO-Generalsekretär António Guterres und Spitzen der Europäischen Union, sagte Leavitt, ohne Details zu den EU-Gesprächspartnern zu nennen.

Bei den Vereinten Nationen in New York beginnt am Dienstag die Generaldebatte der Staats- und Regierungschefs. Trump ist der zweite Redner nach Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva. In seiner Ansprache werde der US-Präsident “die Erneuerung der amerikanischen Stärke auf der ganzen Welt” hervorheben sowie seine eigenen “historischen Leistungen” in den acht Monaten seiner zweiten Amtszeit, sagte Leavitt.

“Der Präsident wird zudem darlegen, wie globalistische Institutionen die Weltordnung erheblich geschwächt haben, und er wird seine klare und konstruktive Vision für die Welt umreißen”, betonte die Sprecherin. Trump hatte im Rahmen seiner “America first”-Politik (Amerika zuerst) den Kurs der UNO wiederholt kritisiert und Finanzmittel gekürzt.

Im weiteren Tagesverlauf plant Trump nach Angaben des Weißen Hauses zudem ein gemeinsames Treffen mit Vertretern aus Katar, Saudi-Arabien, Indonesien, der Türkei, Pakistan, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien. Dabei dürfte der Gazakrieg im Mittelpunkt stehen.

