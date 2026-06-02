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US-Präsident setzt auf "freiwillige Zusammenarbeit" mit Konzernen

Trump unterzeichnet KI-Dekret

Dienstag, 02. Juni 2026 | 19:32 Uhr
US-Präsident setzt auf \
APA/APA/AFP/GETTY/WIN MCNAMEE
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Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat ein lange erwartetes Dekret zu Künstlicher Intelligenz (KI) unterzeichnet. Der vom Weißen Haus am Dienstag veröffentlichte Erlass sieht eine “freiwillige Zusammenarbeit” mit Konzernen wie OpenAI oder Google vor. Die Trump-Regierung spricht sich darin gegen eine verpflichtende staatliche Zulassung neuer KI-Modelle aus. Die Unternehmen werden aufgerufen, der Regierung neue KI-Modelle binnen 30 Tagen vor Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.

Trump hatte sich gegen staatliche Eingriffe in die Zukunftstechnologie ausgesprochen. Eigentlich wollte der Präsident das Dekret bereits am 21. Mai im Beisein von Konzernchefs unterschreiben. Trump bemängelte den damaligen Textentwurf allerdings. Er erklärte, im Rennen um KI lägen die USA vor China und allen anderen Ländern, und er wolle nichts tun, “was uns bei diesem Vorsprung in die Quere kommt”. Im vergangenen Jahr hatte Trump die KI-Branche mit einem “wunderschönen Baby” verglichen, dessen Wachstum seine Regierung nicht mit “dummen Regeln” aufhalten dürfe.

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