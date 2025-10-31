Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump will bei Atombombentests Zündung nicht ausschließen
"Andere Länder tun es. Wenn sie es tun, werden wir es auch tun, okay?"

Trump will bei Atombombentests Zündung nicht ausschließen

Freitag, 31. Oktober 2025 | 18:18 Uhr
\
APA/APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump lässt offen, ob die von ihm angekündigten Kernwaffentests auch das Zünden von Atombomben umfassen. Auf eine entsprechende Frage antwortete er am Freitag vor Journalisten an Bord der Air Force One: “Sie werden es sehr bald erfahren, aber wir werden einige Tests vornehmen.” Weiter sagte er: “Andere Länder tun es. Wenn sie es tun, werden wir es auch tun, okay?” Damit bleibt offen, ob Trump nur Flugtests von atomwaffenfähigen Raketen im Sinn hat.

Donnerstag hatte der Präsident mitgeteilt, er habe das Militär angewiesen, nach einer Pause von 33 Jahren Atomwaffentests wieder aufzunehmen. Dies wurde als Botschaft an die rivalisierenden Atommächte China und Russland verstanden.

Trumps Entscheidung folgt auf eine rasche Aufrüstung des chinesischen Atomwaffenarsenals in den vergangenen Jahren. Zudem gab Russland kürzlich erfolgreiche Tests eines atomwaffenfähigen Marschflugkörpers sowie eines nuklear angetriebenen Torpedos bekannt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine mehrmals auf das eigene nukleare Arsenal verwiesen, offenbar um westliche Mächte vor einer direkten Beteiligung an dem Krieg zu warnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Kommentare
89
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Kommentare
53
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Tiefgarage im Naturpark?
Kommentare
31
Tiefgarage im Naturpark?
Die dunkle Seite des Michael Schumacher
Kommentare
27
Die dunkle Seite des Michael Schumacher
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
22
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Anzeigen
Die versteckte Gefahr
Die versteckte Gefahr
Wie analoge Schwachstellen digitale Datenrisiken schaffen
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Sichtbares Engagement für nächste Generationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 