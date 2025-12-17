Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump will in Rede an die Nation seine Erfolge präsentieren
Donald Trump hält eine Rede an die Nation (Archivbild)

Trump will in Rede an die Nation seine Erfolge präsentieren

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 22:15 Uhr
APA/APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump will sich in der Nacht auf Donnerstag in einer TV-Ansprache an die Nation wenden und die Erfolge seines ersten Jahres im Amt herausstellen. Es wird erwartet, dass der Republikaner in der für 21.00 Uhr (Ortszeit Mittwoch; 03.00 Uhr MEZ am Donnerstag) angesetzten Rede u.a. auf die aus seiner Sicht gesunkenen Preise für einige Güter und Erfolge bei der Grenzsicherung eingehen wird.

Trump hält seine Ansprache vor dem Hintergrund wachsender Sorgen über die Wirtschaftslage und sinkender Zustimmungswerte. Einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge sind nur 33 Prozent der US-Bürger mit Trumps Wirtschaftspolitik zufrieden. Seine allgemeinen Zustimmungswerte sanken auf 39 Prozent. Die Rede findet knapp ein Jahr vor den Kongresswahlen im November statt, bei denen Trumps Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat verteidigen wollen. Die oppositionellen Demokraten setzen im Wahlkampf vor allem auf die Sorgen vieler Bürger über die vergleichsweise hohen Lebenshaltungskosten.

Trump hatte die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr auch mit dem Versprechen gewonnen, die Wirtschaft anzukurbeln. Die Inflation ist jedoch auch unter seiner Regierung hoch geblieben. Seine Zollpolitik hat zudem für Unsicherheit gesorgt und die Preise für einige Waren erhöht. Beobachter schlossen nicht aus, dass Trump wie bei einer ähnlichen Rede vergangene Woche in Pennsylvania von seinem Manuskript abweichen könnte.

