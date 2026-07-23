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FBI-Einsatz nach Schusswaffenvorfall beim Korrespondentendinner

Trump wird nach Schussvorfall zu Presse-Dinner erwartet

Donnerstag, 23. Juli 2026 | 21:30 Uhr
FBI-Einsatz nach Schusswaffenvorfall beim Korrespondentendinner
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
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Von: APA/dpa

Drei Monate nach einem Schusswaffenvorfall bei einem Gala-Dinner der US-Presse in Washington mit Donald Trump wird der US-Präsident zum Nachholtermin erwartet. Der Republikaner will Freitagabend bei der Gala eine Rede halten, wie er im Voraus angekündigt hatte. Ende April hatte ein bewaffneter 31-Jähriger in dem Hotel, in dem das Abendessen in Anwesenheit Trumps abgehalten wurde, eine Sicherheitsschleuse gestürmt. Er erreichte den Ballsaal nicht, es fielen jedoch Schüsse.

Ein Beamter der Sicherheitsbehörden wurde getroffen. Die US-Regierung wurde in Sicherheit gebracht und das Dinner abgebrochen.

Das jetzige Gala-Dinner wird in einem anderen Hotel ausgerichtet. Damals hatte das Treffen deshalb so viel Interesse angezogen, weil Trump zum ersten Mal in der Funktion als US-Präsident gekommen war, zuvor hatte er das Gala-Dinner der White House Correspondents’ Association als Präsident boykottiert. Er bezeichnet Medien gerne als “Feinde des Volkes”.

Einmal jährlich richtet die Organisation der Journalisten, die in Washington über die Politik der US-Regierung berichtet, ein Gala-Dinner aus, bei dem Vertreter des Weißen Hauses und auch andere Prominente zu Gast sind. Die Journalisten-Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den Festabend seit mehr als 100 Jahren.

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