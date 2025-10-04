Aktuelle Seite: Home > Politik > Tschechien-Wahl: Babiš zeichnet sich als Sieger ab
Babiš hofft auf eine Mehrheit

Tschechien-Wahl: Babiš zeichnet sich als Sieger ab

Samstag, 04. Oktober 2025 | 15:17 Uhr
Babiš hofft auf eine Mehrheit
APA/APA/AFP/STRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Die populistische oppositionelle Bewegung ANO von Milliardär Andrej Babiš zeichnet sich erwartungsgemäß als Sieger der tschechischen Parlamentswahl ab, die am Samstag zu Ende gegangen ist. Dies geht aus den Informationen des Tschechischen Statistikamtes (ČSÚ) hervor. Nach Auszählung von rund sieben Prozent der Wahllokale lag ANO bei 39 Prozent.

Auf Platz zwei mit 20 Prozent ist das regierende liberal-konservative Wahlbündnis Spolu (Gemeinsam) aus der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) von Premier Petr Fiala, der christdemokratischen Volkspartei (KDU-ČSL) und der bürgerlich-liberalen TOP 09. Für die rechtsliberale Bürgermeisterpartei (STAN) zeichneten sich 11 Prozent ab, für die rechtspopulistische Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura 8 Prozent und für die Piraten 7 Prozent. Den Einzug ins 200-köpfige Abgeordnetenhaus könnten noch die rechtskonservativen Motoristen mit 8 Prozent schaffen. Das linke Bündnis Stačilo! (Genug!) liegt vorerst knapp unter der fünfprozentigen Wahlhürde.

Diese ersten Ergebnisse sind dadurch beeinflusst, dass zunächst vor allem die Wahllokale in den Regionen ausgezählt sind. In größeren Städten, insbesondere in Prag, wo die liberalen und konservativen Parteien traditionell besser abschneiden, dauert die Stimmenauszählung länger.

Aussagekräftigere Ergebnisse werden gegen Samstagabend erwartet. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 70 Prozent.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
94
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Kommentare
50
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Kommentare
36
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Kommentare
32
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Musk erster Mensch mit 500 Milliarden Dollar Vermögen – VIDEO
Kommentare
31
Musk erster Mensch mit 500 Milliarden Dollar Vermögen – VIDEO
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 