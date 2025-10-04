Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder

Von: lup

Bozen – Am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr bemerkten Polizisten auf Streife am Dominikanerplatz zwei Männer, die an einem abgestellten Fahrrad hantierten. Die Beamten kontrollierten die Verdächtigen sofort und entdeckten bei einem von ihnen ein Mehrzweckmesser in der Hosentasche. Dabei handelte es sich um einen 29-jährigen marokkanischen Staatsbürger, der sich rechtmäßig in Italien aufhält. Obwohl sich die Männer zunächst widersetzten, wurden sie von der Polizei zur Quästur gebracht.

Der Marokkaner wurde angezeigt – unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Mitführens eines gefährlichen Gegenstandes. Der zweite Mann, ein 28-jähriger Algerier, bereits vorbestrafter Asylbewerber, wurde ebenfalls angezeigt. Ihm wird neben Widerstand auch die Missachtung einer bestehenden Ausreiseverfügung aus der Gemeinde Bozen vorgeworfen.

Am Abend ereignete sich ein weiterer Vorfall, als der Polizei der Diebstahl eines E-Bikes in der Laubengasse gemeldet wurde. Am Ort des Geschehens übermittelte eine Augenzeugin den Beamten ein Foto des Täters, das sie noch rechtzeitig aufgenommen hatte, bevor der Dieb mit dem Fahrrad davongeeilt war. Dadurch gelang es der Polizei, den Mann – einen 26-jährigen Tunesier, ebenfalls registrierter und vorbestrafter Asylbewerber – kurze Zeit später aufzuspüren. Er wurde zur Quästur gebracht und wegen schweren Diebstahls angezeigt.

Der letzte Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag, als einer Polizeistreife ein Mann auf einem äußerst kostspieligen E-Bike ins Auge fiel. Die Beamten kontrollierten den 32-jährigen Marokkaner, einen bereits vorbestraften Asylbewerber. Da er den Besitz des Fahrrads nicht rechtfertigen konnte, wurde er zur Quästur gebracht und wegen Hehlerei angezeigt. Das Fahrrad konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.