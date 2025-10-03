Radicchiotage am Deutschnonsberg

Von: First Avenue

Das leuchtende, knackige Edelgemüse lockt Feinschmecker in die Restaurants am Deutschnonsberg.

Es ist wieder Radicchiozeit! Auf die Besucher warten frische bäuerliche Produkte, eine Ausstellung, eine Buchvorstellung, ein Kochkurs, Bunkerführungen mit Aperitif und vor allem frisch geernteter Winterradicchio, der jeden Freitag bis Sonntag in den teilnehmenden 5 Restaurants Cervo, Zur Sonne, Pfitscher, Zur Lärche und Neue Post serviert wird.

„Das Highlight unserer Radicchiotage ist stets das Showcooking im Widumstadel in Unsere Liebe Frau im Walde, zu dem wir heuer Chef Alex Kaltenhauser, bekannt von seinem Projekt HEILSA, und unseren Stammgast Chef Maurizio Gallina eingeladen haben. Sie werden mit ihren kreativen Gerichten den Radicchio in Szene setzen,“ so Mirko Mocatti, Präsident des Tourismusvereins Deutschnonsberg. Seit vielen Jahren bieten die Radicchiotage im September und Oktober ein kulinarisches Herbst-Highlight an der deutsch-italienischen Sprachgrenze Südtirols zum Trentino. „Eine gute Gelegenheit, die schöne Landschaft hier zu erkunden, auf kulinarische Entdeckung zu gehen und diesen Kulturraum zu besuchen,“ erzählt Mirko Mocatti weiter. Heuer stehen außerdem ein Kochkurs mit Ingrid Mocatti im Restaurant Cervo, die Bilderausstellung „Katakombenschule“, die Buchvorstellung von Sabine Viktoria Kofler „Adolf Hitler entlarvt“ sowie jeden Freitag geführte Besuche durch den Gampenbunker mit anschließendem Radicchio-Aperitif auf dem Programm. Jeden Sonntag beim Genussmarkt im Dorfzentrum von Unsere Liebe Frau im Walde wird der frisch geerntete Winterradicchio mitsamt anderen lokalen Produkten zum Verkauf angeboten.

Die Radicchiotage sind von 26.9. bis zum 26.10.2025 erlebbar.

Nähere Infos und Anmeldungen unter E-Mail: info@deutschnonsberg.it; Tel: + 39 0463 530088, www.deutschnonsberg.it

Teilnehmende Gastbetriebe:

■Restaurant Cervo Hotel Zum Hirschen; U.lb.Frau im Walde – 0463 886105

■Gasthof Zur Sonne; U.lb.Frau im Walde – 0463 859006 mob. 3337246789

■Gasthof Pfitscher; U.lb.Frau im Walde – 0463 886147 mob. 3393356116

■Gasthaus Zur Lärche; Proveis – Tel. 340 150 2123

■Gasthof Neue Post; Proveis – Tel. 0463 530271