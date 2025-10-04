Aktuelle Seite: Home > Chronik > Meran: Messerfund bei Kontrolle
Afghane wegen illegalem Waffenbesitz angezeigt

Meran: Messerfund bei Kontrolle

Samstag, 04. Oktober 2025 | 17:42 Uhr
04.10.2025 Coltello sequestrato.
Foto: Carabinieri
Von: lup

Meran – Die Carabinieri haben in Meran einen 24-jährigen Afghanen wegen illegalen Waffenbesitzes angezeigt. Der Mann war den Beamten im Rahmen einer Routinekontrolle in einem Gastbetrieb im Burggrafenamt aufgefallen.

Als die Carabinieri den Betrieb betraten, versuchte der junge Mann hastig das Lokal zu verlassen. Bei der anschließenden Kontrolle wirkte er auffällig nervös. Eine Durchsuchung brachte schließlich ein großes Küchenmesser zum Vorschein, das er unter seiner Jacke versteckt hatte.

Der 24-Jährige wurde in die Kaserne gebracht und anschließend auf freiem Fuß angezeigt. Das Messer wurde beschlagnahmt.

Bezirk: Burggrafenamt

