UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit

Wolkenstein – Die Schützenkompanie Wolkenstein hat die Sprachwahl bei der Bewerbung des „UCI HERO Dolomites – Marathon World Cup“ beanstandet, der am 13. Juni 2026 in Wolkenstein stattfinden soll.

Auf offiziellen Plakaten und Mitteilungen würden ausschließlich italienische und englische Begriffe verwendet, während deutsche und ladinische Orts- und Landesbezeichnungen fehlten. “Auch die gewachsenen Orts- und Landesbezeichnungen Sëlva/Wolkenstein, Gherdëina/Gröden und Südtirol wurden vollständig gestrichen.”

Hauptmann Dietmar Insam sprach von mangelndem Respekt gegenüber der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Südtirols und forderte die Veranstalter auf, künftig auch die deutschen und ladinischen Bezeichnungen gleichwertig zu berücksichtigen. Nur so könne ein internationales Sportereignis die Realität des Landes widerspiegeln.