Ukraine meldet bisher schwerste nächtliche Angriffe

In Kiew suchten Menschen wieder in U-Bahn-Stationen Schutz

Von: APA/AFP

Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews mit den schwersten nächtlichen Angriffen seit Kriegsbeginn im Februar 2022 überzogen. In der Nacht auf Freitag sei die “größte Zahl” an Drohnen eingesetzt worden, “die der Feind jemals in einem einzelnen Angriff verwendet” habe, sagte Armeesprecher Juri Ignat im ukrainischen Fernsehen. Zuvor hatte die Armee erklärt, dass Russland die Ukraine in der Nacht mit 539 Drohnen und elf Raketen angegriffen habe.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wertete die neuerlichen Angriffe als klares Zeichen dafür, dass Moskau kein Interesse an Frieden habe. Es sei bezeichnend, dass die Angriffe direkt nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin erfolgt seien. “Gleich, nachdem Putin mit Präsident Trump gesprochen hat”, schrieb Sybiha am Freitag in Onlinemedien. “Und er tut es mit Absicht. (…) Putin zeigt deutlich seine völlige Missachtung der USA und aller, die ein Ende des Krieges fordern.”