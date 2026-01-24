Aktuelle Seite: Home > Politik > Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi auch über Gebietsfragen
Gesprächsauftakt nach monatelanger Pause am Freitag

Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi auch über Gebietsfragen

Samstag, 24. Januar 2026 | 13:06 Uhr
Gesprächsauftakt nach monatelanger Pause am Freitag
APA/APA/UAE PRESIDENTIAL COURT/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Verhandlungen in Abu Dhabi über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben nach Medieninformationen am Samstag, dem zweiten Tag der Gespräche, auch mit Gesprächen über das heikle Thema Gebietsabtretungen begonnen. Mehrere Dokumente würden studiert und erörtert, hieß es der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge aus russischen Delegationskreisen.

Das Thema Gebietsabtretungen ist eines der heikelsten bei den Gesprächen über einen Frieden. Russland fordert neben den ohnehin schon besetzten Gebieten im Osten der Ukraine weitere Landstriche, konkret die auch nach knapp vier Jahren noch nicht eroberten Reste des Gebietes Donezk, für sich ein. Die Ukraine wiederum lehnt einen einseitigen Rückzug aus der Region ab.

Bei den Verhandlungen in Abu Dhabi, wo russische und ukrainische Unterhändler nach längerer Pause wieder direkt miteinander reden, beharrt Moskau neben dem Verzicht Kiews auf den NATO-Beitritt auch auf größere Gebiete des Nachbarlands. Sollte es keine diplomatische Lösung geben, werde Russland sein Ziel auf militärischem Weg erreichen, heißt es dazu aus Moskau.

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
143
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
59
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
36
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Alarmierend: Lust auf Messer und Macheten steigt
Kommentare
26
Alarmierend: Lust auf Messer und Macheten steigt
Nächster Dolomitenort geht gegen Foto-Touris vor
Kommentare
24
Nächster Dolomitenort geht gegen Foto-Touris vor
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 