Aktuelle Seite: Home > Chronik > Jede Schneeflocke und jeder Regentropfen zählen
Endlich etwas Niederschlag in Südtirol

Jede Schneeflocke und jeder Regentropfen zählen

Samstag, 24. Januar 2026 | 11:18 Uhr
Überetsch schnee
RAS Penegal
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – “In diesem Winter zählt jede Schneeflocke”, so drückt es der Südtiroler Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf seinem X-Account aus. In der Nacht auf Samstag hat es nach einer langen Trockenperiode endlich wieder Niederschläge gegeben. Neben Bozen wurden auch das Überetsch und das Unterland angezuckert.

Und am Wochenende geht es mit leichten Niederschlägen weiter.

Peterlin dazu: “Nach langer Trockenheit jetzt zumindest ein Hauch von Winter in einigen Landesteilen. Für Bozen ist das der dritte leichte Schneefall des Winters, im Unterland erst der Zweite. Heute und morgen weitere leichte Niederschläge, in den ganz tiefen Lagen mischt sich Regen dazu.”

Verantwortlich dafür ist ein Tief im westlichen Mittelmeerraum. Es lenkt feuchte Luftmassen an die Alpensüdseite.

Am Samstag halten sich über Südtirol viele Wolken und gebietsweise schneit es leicht. Am Nachmittag trocknet es von Westen her ab und im Vinschgau sind Auflockerungen möglich.

Am Sonntag stehen aber erneut Regen und Schneefall auf dem Programm: Ein Tief über dem Golf von Genua führt sehr feuchte Luftmassen an die Alpen heran und sorgt damit für zunehmend unbeständige Verhältnisse.

Es ist trüb und von Süden her breiten sich im Tagesverlauf Niederschläge auf das ganze Land aus. Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen 500 und 900 Meter. Bei kräftigeren Niederschlägen kann es laut der Prognose weiter herunterschneien.

Wechselhafte Wetterphase ab Montag

Der Montag beginnt meist bewölkt. Am Vormittag lockern Wolken und Nebelfelder auf und es setzt sich zunehmend die Sonne durch.

Am Dienstag stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein.

Der Mittwoch verläuft trüb und es ist verbreitet mit Regen und Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 500 und 900 Meter.

Am Donnerstag geht es wechselnd bewölkt mit ein paar sonnigen Abschnitten weiter.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
143
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
59
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
28
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Alarmierend: Lust auf Messer und Macheten steigt
Kommentare
26
Alarmierend: Lust auf Messer und Macheten steigt
Nächster Dolomitenort geht gegen Foto-Touris vor
Kommentare
24
Nächster Dolomitenort geht gegen Foto-Touris vor
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 