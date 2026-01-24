Jede Schneeflocke und jeder Regentropfen zählen

Von: luk

Bozen – “In diesem Winter zählt jede Schneeflocke”, so drückt es der Südtiroler Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf seinem X-Account aus. In der Nacht auf Samstag hat es nach einer langen Trockenperiode endlich wieder Niederschläge gegeben. Neben Bozen wurden auch das Überetsch und das Unterland angezuckert.

Und am Wochenende geht es mit leichten Niederschlägen weiter.

In diesem Winter zählt jede Schneeflocke, das selten angezuckerte Überetsch und Unterland. pic.twitter.com/MqORBYCXTd — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 24, 2026

Peterlin dazu: “Nach langer Trockenheit jetzt zumindest ein Hauch von Winter in einigen Landesteilen. Für Bozen ist das der dritte leichte Schneefall des Winters, im Unterland erst der Zweite. Heute und morgen weitere leichte Niederschläge, in den ganz tiefen Lagen mischt sich Regen dazu.”

Verantwortlich dafür ist ein Tief im westlichen Mittelmeerraum. Es lenkt feuchte Luftmassen an die Alpensüdseite.

Am Samstag halten sich über Südtirol viele Wolken und gebietsweise schneit es leicht. Am Nachmittag trocknet es von Westen her ab und im Vinschgau sind Auflockerungen möglich.

Am Sonntag stehen aber erneut Regen und Schneefall auf dem Programm: Ein Tief über dem Golf von Genua führt sehr feuchte Luftmassen an die Alpen heran und sorgt damit für zunehmend unbeständige Verhältnisse.

Es ist trüb und von Süden her breiten sich im Tagesverlauf Niederschläge auf das ganze Land aus. Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen 500 und 900 Meter. Bei kräftigeren Niederschlägen kann es laut der Prognose weiter herunterschneien.

Wechselhafte Wetterphase ab Montag

Der Montag beginnt meist bewölkt. Am Vormittag lockern Wolken und Nebelfelder auf und es setzt sich zunehmend die Sonne durch.

Am Dienstag stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein.

Der Mittwoch verläuft trüb und es ist verbreitet mit Regen und Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 500 und 900 Meter.

Am Donnerstag geht es wechselnd bewölkt mit ein paar sonnigen Abschnitten weiter.