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Beziehung zwischen Selenskyj und Trump hat sich zuletzt verbessert

Ukrainischer Präsident Selenskyj im Weißen Haus

Dienstag, 28. Juli 2026 | 09:52 Uhr
Beziehung zwischen Selenskyj und Trump hat sich zuletzt verbessert
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
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Von: APA/AFP/Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Treffen mit Präsident Donald Trump in den USA eingetroffen. Das teilte er am Dienstag über den Kurznachrichtendienst X mit. Mit Blick auf das geplante Treffen erklärte Selenskyj, oberste Priorität hätten die Raketenabwehr und die strategische Kooperation mit den USA. Die Ukraine fordert zur Abwehr des russischen Angriffskriegs mehr Unterstützung bei der Flugabwehr.

Die Beziehungen zwischen Trump und Selenskyj haben sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Der US-Präsident lobte den Ukrainer als “mutig”. Trump unterstützte zudem verschärfte Sanktionen der G7-Gruppe gegen Russland. Im Februar 2025 hatte Trump Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus noch öffentlich gedemütigt. Trump warf dem ukrainischen Staatschef damals vor, er führe einen aussichtslosen Kampf und habe keine Karten in der Hand.

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