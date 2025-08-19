Aktuelle Seite: Home > Politik > Umfrage fordert Ausbau der Strecke Meran-Bozen
Junge Stimmen für schnellen Bahnausbau

Umfrage fordert Ausbau der Strecke Meran-Bozen

Dienstag, 19. August 2025 | 16:33 Uhr
vl. Reinhard Bauer.Sigrid Prader.Katharina Weger
Reinhard Bauer
Schriftgröße

Von: Ivd

Meran – Eine neue Umfrage unter Jugendlichen aus dem Burggrafenamt, dem Vinschgau und dem Etschtal zeigt deutlich: Der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Meran und Bozen hat in der jungen Bevölkerung breite Unterstützung. Rund 500 junge Menschen – darunter Schüler, Studierende und Berufseinsteiger – nahmen an der Befragung teil und machten klar, dass sie sich eine zuverlässigere, schnellere und besser getaktete Verbindung wünschen.

Die Initiative zur Umfrage ging vom Jugenddienst Meran und dem Meraner Gemeinderat Reinhard Bauer aus. Ihr Ziel: der jungen Generation eine Stimme in der öffentlichen Debatte über das Bahnprojekt zu geben. Aus Sicht der Initiatoren wurde diese Gruppe bislang kaum in Entscheidungsprozesse einbezogen, obwohl sie die Bahnstrecke tagtäglich nutzt – sei es für Schule, Studium oder Arbeit.

Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Über 90 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Zugverbindungen und kürzere Fahrzeiten. Ein Schnellzug, der nur in Meran und Bozen hält, ist für viele ein zentraler Wunsch. Ebenso groß ist der Frust über Unpünktlichkeit und schlecht planbare Anschlüsse. Viele gaben an, sie würden häufiger auf das Auto verzichten, wenn der Zug verlässlicher wäre.

Auffallend ist, dass die Kritik sachlich und konstruktiv vorgetragen wird. Die Jugendlichen fordern kein utopisches Großprojekt, sondern eine Anpassung der bestehenden Infrastruktur an die Anforderungen moderner Mobilität. Dabei geht es nicht nur um Bequemlichkeit, sondern auch um Klimaschutz und Lebensqualität.

Die Bahnstrecke stammt in ihrer Grundstruktur noch aus dem 19. Jahrhundert. Aus Sicht vieler junger Menschen ist es daher höchste Zeit, in die Zukunft zu investieren. Die Landespolitik wird nun aufgefordert, dem Projekt die notwendige Priorität zu geben – und damit auch ein Zeichen zu setzen für eine generationengerechte Verkehrspolitik.

Bezirk: Bozen, Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Burggrafenamt

Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
97
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
65
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Kommentare
47
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
46
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
Kommentare
45
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 