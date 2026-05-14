Aktuelle Seite: Home > Politik > Ungarns Regierungschef Magyar kommende Woche in Wien
Bundeskanzler Christian Stocker

Ungarns Regierungschef Magyar kommende Woche in Wien

Donnerstag, 14. Mai 2026 | 10:58 Uhr
Bundeskanzler Christian Stocker
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Ungarns neuer Premierminister Péter Magyar wird kommenden Donnerstag in Wien erwartet, wo er seinen Antrittsbesuch bei ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker absolvieren wird. Kanzler Stocker wird seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz empfangen. Bei dem Treffen nächste Woche steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus. Es ist Magyars zweite Auslandsreise nach seinem Amtsantritt und das zweite Treffen mit Stocker.

In der künftigen Zusammenarbeit mit der klar pro-europäischen ungarischen Regierung muss wieder das konstruktive Miteinander im Vordergrund stehen – sowohl bilateral als auch auf Europa-Ebene – heißt es aus dem Bundeskanzleramt. Magyar wird von der stellvertretenden Premierministerin und Außenministerin Anita Orbán begleitet. Auf österreichischer Seite nimmt ÖVP-Europaministerin Claudia Bauer an den Gesprächen teil.

Auf der Tagesordnung der Gespräche stehen zudem österreichische Unternehmen in Ungarn, die Wettbewerbsfähigkeit der EU und das EU-Budget. Darüber hinaus werden Stocker und Magyar die Zusammenarbeit bei Migration und Sicherheit, die EU-Erweiterung, die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie die Krise im Nahen Osten besprechen.

Neue ungarische Regierung

Am Dienstag hatten die Ministerinnen und Minister der neuen Regierung von Péter Magyar ihren Amtseid abgelegt. Mit der Angelobung trat das Kabinett sein Amt an. Ihm gehören neben dem Regierungschef 16 Ministerinnen und Minister an, allesamt aus Magyars TISZA-Partei. Außenministerin Anita Orbán wird auch das Amt des Vizepremiers bekleiden. Während in der neuen Regierung auch vier Frauen sitzen, gehörten dem letzten Kabinett Orbáns ausschließlich Männer an.

TISZA errang am 12. April gegen die seit 2010 mit überwältigender Mehrheit regierende rechtsnationalistische Fidesz von Langzeitpremier Orbán einen triumphalen Wahlsieg. Die Partei von Magyar, einem ehemaligen Fidesz-Anhänger und Ex-Mann der früheren Justizministerin Judit Varga, hat nun eine Zweidrittel-Mehrheit im Parlament inne.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Kommentare
52
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Handelskammern begehren gegen Brenner-Blockade auf
Kommentare
40
Handelskammern begehren gegen Brenner-Blockade auf
Heller-Projekt: Baumpflanzung markiert Auftakt für Hofburggarten
Kommentare
38
Heller-Projekt: Baumpflanzung markiert Auftakt für Hofburggarten
Autonomiereform endgültig genehmigt
Kommentare
32
Autonomiereform endgültig genehmigt
Meilenstein für Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel
Kommentare
20
Meilenstein für Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 