Von: ka

Nals – Am Montagabend, den 17. Februar 2025, fand im Haus der Vereine in Nals der Informationsabend “Unser Nals – unsere Zukunft” der SVP Ortsgruppe Nals statt. Die gut besuchte Veranstaltung widmete sich drängenden Zukunftsthemen der Gemeinde.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Ludwig Busetti übernahm SVP-Ortsobmann Thomas Faller die Moderation des Abends. Als Hauptreferenten waren Landesrat Peter Brunner und Landesrätin Rosmarie Pamer geladen, die zu verschiedenen Themenbereichen informierten.

Leistbares Wohnen und Raumordnung

Landesrat Peter Brunner sprach über die geplanten Änderungen in der Wohnbauförderung und ging vor allem auf das geplante Modell „Wohnen mit Preisbindung“ ein. Dadurch sowie durch weitere Maßnahmen soll das Wohnen leistbarer werden. Zudem sollen die Konventionierungspflicht ausgeweitet und die Sozialbindung angehoben werden, um bezahlbaren Wohnraum langfristig zu sichern.

Brunner ging auch auf den Trend zum Mietwohnen ein und stellte die Einführung eines Garantiefonds durch die Landesverwaltung vor, der unbezahlte Mieten und Schäden abdecken soll. Zur Förderung des Mietmarktes sei zudem eine Verringerung der Steuern auf Mieteinnahmen angedacht.

Ein besonderes Augenmerk legte Brunner auf die Problematik der kommerziellen touristischen Kurzzeitvermietung. Etwa 6.000 bis 8.000 Wohnungen seien dem regulären Mietmarkt dadurch “verloren” gegangen. Daher sollen die Hürden erhöht werden, etwa durch die Vorgabe, dass die vermietende Person oder Gesellschaft ihren Wohnsitz im betreffenden Gebäude haben muss. Auch die Kontrollen würden verstärkt werden, und zwar durch externe Dienstleister. Brunner machte deutlich: “Es wird große Änderungen und drastische Regelungen geben. Wer rechtlich in Ordnung ist, kann aber auch weiterhin vermieten.”

Sportzone Nals

Zur Erneuerung der Nalser Sportzone erläuterte Brunner, dass grundsätzlich die Gemeinde für die Finanzierung zuständig sei, außer bei Sportanlagen von übergemeindlichem Interesse, was in Nals nicht der Fall sei. Er stellte neue Konzepte für die Gastronomie vor, nach dem Vorbild erfolgreicher Beispiele in Brixen wie dem Lido oder dem alten Schlachthof. Langfristige Verträge von etwa 20 Jahren bei geringer Pacht könnten eine gute Nutzung fördern. Auch die Einrichtung einer Dienstwohnung für Pächter sei denkbar. Die Planung solle in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und den Sportvereinen erfolgen.

Ehrenamt und Reform des dritten Sektors

Landesrätin Rosmarie Pamer informierte über die anstehende Reform des dritten Sektors. Während auf gesamtstaatlicher Ebene ein Staatsregister eingeführt wurde, komme in Südtirol aufgrund der Autonomie ein eigenes Landesgesetz mit einem eigenen Verzeichnis – dem Landesregister. Der Entwurf dazu stehe bereits und solle bis Anfang März fertiggestellt sein.

“Alle Ämter auf Landesebene werden digital vernetzt sein und können einsehen, ob ein Verein im Register eingetragen ist. Damit erhält er wirtschaftliche, steuerrechtliche und fördertechnische Vorteile”, erklärte Pamer. Dies bedeute eine erhebliche Entbürokratisierung und erleichtere die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Einrichtungen und Vereinen, beispielsweise beim Behindertentransport.

Seniorenwohnungen und -politik

Zum Thema Seniorenwohnungen stellte Pamer innovative Wohnformen vor. Der Fokus liege darauf, Senioren mehr Zeit zu Hause zu ermöglichen, mit entsprechenden Entlastungsangeboten wie Tagespflege. “Begleitetes Wohnen, betreutes Wohnen und betreutes Wohnen+ sind in vielen Gemeinden im Vormarsch”, berichtete Pamer. Besonders der Ausbau von Angeboten vor der stationären Pflege solle vorangetrieben werden, da dies sowohl finanzielle als auch soziale Vorteile biete.

Die stationären Plätze seien sehr teuer, zudem gebe es Personalmangel. Um dem entgegenzuwirken, wurden viele neue Ausbildungswege angeboten. Auch der ambulante Pflegedienst werde der Realität angepasst, mit einem Ausbau von Diensten wie Essen auf Rädern, Tagespflege, Bettenkontingenten, hochintensiver Betreuung und besserer Ausstattung der sozialpädagogischen Einrichtungen.

Weiters informierte Pamer über einen Vertrag mit dem INPS, wonach Personen mit geringem ISEE-Wert zusätzliche finanzielle Unterstützung erhalten können, wovon etwa 15.000 Rentner in Südtirol profitieren könnten.

Frauen in der (Gemeinde)politik

Abschließend griff Pamer das Thema “Frauen in der Politik” auf. Sie präsentierte Statistiken zur Repräsentation von Frauen in politischen Gremien: “Frauen sind in Politik, Führungspositionen und Vorständen unterrepräsentiert. In den Gemeinderäten liegt der Frauenanteil bei 26%, in Ausschüssen bei 33%.” Statistisch sei erwiesen, dass mehr Frauen gewählt werden, wenn mehr Frauen auf der Liste stehen. “Im Gemeinderat soll die ganze Gesellschaft vertreten sein: Männer, Frauen, Junge, Ältere”, betonte Pamer.

Ausblick auf die Gemeinderatswahlen

Zum Abschluss des Abends präsentierte der Bürgermeisterkandidat der SVP Nals, Eduard Gasser, seine Visionen für die kommenden Jahre. Er rief die Anwesenden dazu auf, eigene Themen und Vorschläge mitzuteilen. Zudem warb er um interessierte Kandidaten für die anstehenden Gemeinderatswahlen, die sich noch melden könnten.

Die Veranstaltung bot den Bürgerinnen und Bürgern von Nals einen umfassenden Einblick in anstehende Entwicklungen und Herausforderungen sowie die Möglichkeit, sich aktiv in die Gestaltung der Zukunft ihrer Gemeinde einzubringen.