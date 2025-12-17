Aktuelle Seite: Home > Politik > Urteilsverkündung wegen versuchten Mordes an Trump
US-Gericht setzt Urteil wegen Trump-Attentatsversuch fest

Urteilsverkündung wegen versuchten Mordes an Trump

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 21:40 Uhr
US-Gericht setzt Urteil wegen Trump-Attentatsversuch fest
APA/APA/AFP/GIORGIO VIERA
Von: APA/AFP

Im US-Bundesstaat Florida wird am Donnerstag (17.00 Uhr MEZ) das Urteil im Prozess gegen Ryan Routh verkündet, der wegen versuchten Mordes an Donald Trump kurz vor der Präsidentschaftswahl im Herbst 2024 angeklagt ist. Routh war im September schuldig gesprochen worden, ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Der Mann hatte laut Anklage geplant, Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs im September 2024 beim Golfspielen zu erschießen.

Ein Sicherheitsbeamter hatte ihn am Rande von Trumps Golfplatz in West Palm Beach in Florida entdeckt. Er eröffnete das Feuer auf den Mann, der sich dort offenbar mit einem Gewehr im Gebüsch versteckt hatte. Zunächst gelang Routh die Flucht, später wurde er festgenommen. Trump wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Ein anderer Schütze hatte am 13. Juli 2024 bei einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania auf Trump geschossen und ihn am Ohr verletzt. Der Attentäter wurde vom Secret Service erschossen.

