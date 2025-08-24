Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Botschafter: Macron macht zu wenig gegen Antisemitismus
Charles Kushner, US-Botschafter für Frankreich und Monaco

US-Botschafter: Macron macht zu wenig gegen Antisemitismus

Sonntag, 24. August 2025 | 20:44 Uhr
Charles Kushner, US-Botschafter für Frankreich und Monaco
APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der US-Botschafter in Frankreich hat sich der Kritik Israels angeschlossen und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen “unzureichenden” Einsatz gegen Antisemitismus vorgeworfen. In einem Brief an Macron, welcher der französischen Nachrichtenagentur AFP am Sonntag in Kopie vorlag, äußerte Botschafter Charles Kushner seine “tiefe Besorgnis über den dramatischen Anstieg des Antisemitismus in Frankreich und das unzureichende Vorgehen Ihrer Regierung dagegen”.

In Frankreich vergehe kein Tag, “an dem nicht Juden auf der Straße angegriffen, Synagogen oder Schulen beschmiert oder Geschäfte von Juden verwüstet werden”, schrieb Kushner. Am Dienstag hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu dem französischen Präsidenten vorgeworfen, mit der geplanten Anerkennung eines Palästinenserstaats Antisemitismus zu befördern.

“Ihre Forderung nach einem palästinensischen Staat schürt dieses antisemitische Feuer”, schrieb Netanyahu in einem Brief an Macron. Er sei besorgt angesichts des “alarmierenden Anstiegs” von Antisemitismus und der mangelnden Bekämpfung “durch Ihre Regierung”, fügte der israelische Regierungschef hinzu. Er rief Macron auf, härtere Maßnahmen gegen die Judenfeindlichkeit zu ergreifen.

Knapp 500.000 Juden in Frankreich

Frankreichs Präsidialverwaltung reagierte auf Netanyahus Aussagen mit scharfen Worten. Der Vorwurf, mit der Anerkennung eines Palästinenserstaats den Antisemitismus zu befeuern, sei “falsch und abscheulich”, erklärte der Elysée-Palast. Die französische Republik schütze “stets die Mitbürger jüdischen Glaubens” und werde dies “immer tun”. Die derzeitige Lage erfordere “Ernsthaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein statt Verallgemeinerungen und Manipulationen”, hieß es weiter.

In Frankreich leben knapp 500.000 Jüdinnen und Juden, es handelt sich um die größte jüdische Gemeinde Europas. Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen ist die Zahl antisemitischer Taten in Frankreich und weiteren Ländern stark angestiegen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
89
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Kommentare
34
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
21
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
20
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 