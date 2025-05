US-israelische Geisel könnte zu Trump nach Katar reisen

Von: APA/dpa

Nach seiner Freilassung durch die Hamas könnte der US-Israeli Edan Alexander zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Katar reisen. Dies berichteten mehrere israelische Medien unter Berufung auf Alexanders Familie. Dies gilt aber offenbar nur, sofern sein Gesundheitszustand dies erlaubt. Die Hamas hatte bestätigt, dass der Soldat noch Montag freigelassen werden soll. Er soll im Rahmen einer Vereinbarung der Hamas mit den USA ohne israelische Beteiligung freikommen.

Der 21-Jährige war während des Terrorangriffs der islamistischen Terrororganisation Hamas und anderer extremistischer Gruppierungen auf Israel am 7. Oktober 2023 von einem israelischen Wachposten in der Nähe des Gazastreifens verschleppt worden. Die in den USA lebende Mutter der Geisel, Yael Alexander, ist nach israelischen Medienberichten inzwischen in Israel gelandet. Mit ihr im Flugzeug war Trumps Geisel-Beauftragter Adam Boehler.

Gemeinsam mit dem US-Gesandten Steve Witkoff wollen sie demnach im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens Edan Alexander nach seiner Freilassung in Empfang nehmen. Der Vater soll am Abend in Israel ankommen.

Alexander wäre der erste männliche Soldat, der seit Kriegsbeginn lebend aus der Geiselhaft der Hamas entlassen wurde. Die Hamas hatte bereits kurz nach Kriegsbeginn zwei weibliche US-Geiseln ohne Bedingungen freigelassen.