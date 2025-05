Sinner siegt auch im 3. Rom-Match nach Comeback

Von: apa

Jannik Sinner hat in seinem dritten Match bei seinem Comeback-Tennis-Turnier in Rom erstmals richtig hart kämpfen müssen. Der topgesetzte Südtiroler zog am Dienstag beim ATP-Masters-1000-Sandplatzevent mit einem 7:6(2),6:3-Erfolg gegen den Sebastian-Ofner-Bezwinger Francisco Cerundolo ins Viertelfinale ein. Richtig viel Gegenwehr, zumindest im ersten Satz, erlebte auch der als Nummer zwei gesetzte Deutsche Alexander Zverev beim 7:6(3),6:1 gegen den Franzosen Arthur Fils.

Sinner war nach einem Auftakt-Freilos mit einem 6:3,6:4 gegen den Argentinier Mariano Navone und einem 6:4,6:2 gegen den niederländischen Lucky Loser Jesper de Jong nach dreimonatiger Dopingsperre gestartet. Cerundolo, der am Montag Ofner mit 6:2,6:4 bezwungen hatte, zog dem Weltranglistenersten einige Male den Nerv. Auch im zweiten Satz, wo es bei 5:1 nach einer ganz klaren Sache aussah. Die Nummer 17 des Turniers kämpfte sich auf 3:5 zurück, wehrte auch noch einen Matchball ab, musste nach selbst vergebenen Breakchancen dann aber doch das Game abgeben und verließ als Verlierer den Platz. Die Partie hatte wegen Regens mit deutlicher Verzögerung begonnen.

Als nächste Hürde wartet entweder der auf Position sechs eingestufte Norweger Casper Ruud oder der Spanier Jaume Munar. Zverev misst sich im Kampf um den Halbfinaleinzug mit Lorenzo Musetti (ITA-8), der Daniil Medwedew (RUS-10) mit 7:5,6:4 ausschaltete. Ebenfalls ihrer Favoritenrolle gerecht, allerdings mit größerer Mühe, wurden der Spanier Carlos Alcaraz (6:3,3:6,7:5 gegen Karen Chatschanow) und der Brite Jack Draper (1:6,6:4,6:3 gegen Corentin Moutet). Die Nummern drei und fünf des Turniers treffen nun im direkten Duell aufeinander.