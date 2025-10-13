US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal

Von: APA/dpa/Reuters

US-Präsident Donald Trump ist am Montag im israelischen Parlament angekommen, wo er eine Rede halten wollte. Bei der Ankunft bei der Knesset sagte er vor Journalisten, dass die palästinensische Terrororganisation Hamas einem Plan zur Entwaffnung zustimmen werde. Auf die Frage von Reportern, ob der Krieg vorbei sei, antwortete Trump mit “Ja”. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Trump vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu begrüßt wurde.

Trump schrieb danach in ein Gästebuch: Es sei ihm eine große Ehre. Das sei ein großer und schöner Tag. Ein Neuanfang. Es war geplant, dass sich Trump mit Geiselfamilien trifft und dann eine Rede vor der Knesset – dem israelischen Parlament – hält.

Am Nachmittag will er dann zu einer “Nahost-Friedenszeremonie” anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas in den ägyptischen Küstenort Sharm el Sheikh weiterreisen. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt.

“Vielleicht größter Erfolg meiner Karriere”

Bereits zuvor bezeichnete Trump die Einigung zwischen Israel und der Hamas als der womöglich größte Erfolg seiner Karriere. Das Abkommen “könnte die größte Sache sein, in die ich jemals involviert war”, sagte Trump einem Reporter der US-Nachrichtenseite Axios auf dem Weg in den Nahen Osten.

Trump hatte die Einigung durch Druck auf Netanyahu sowie auf die Hamas vermittelt – unterstützt von Katar, Ägypten und der Türkei. Trump feiert das Gaza-Abkommen bereits als Durchbruch und sieht einen dauerhaften Frieden für den Nahen Osten bevorstehen. Viele Fragen im Konflikt zwischen Israel und Hamas wie auch in der Region sind aber ungelöst. Auch die Zukunft des Gazastreifens ist völlig offen.

Trump verteidigte in dem Interview auch die von ihm angeordneten Angriffe auf Irans Atomanlagen im vergangenen Juni. Die Einigung mit Israel und der Hamas, die vom Iran unterstützt wird, wäre ohne diesen Angriff nicht möglich gewesen, sagte Trump. Erst durch die Schwächung des Irans habe sich die inzwischen auch deutlich geschwächte Hamas zu mehr Kompromissen bereit gezeigt.