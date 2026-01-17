Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Richterin beschränkt Maßnahmen von ICE in Minnesota
Proteste gegen US-Einwanderungsbehörde ICE in Minnesota

US-Richterin beschränkt Maßnahmen von ICE in Minnesota

Samstag, 17. Januar 2026 | 07:28 Uhr
Proteste gegen US-Einwanderungsbehörde ICE in Minnesota
APA/APA/AFP/OCTAVIO JONES


Von: APA/AFP

Angesichts der angespannten Lage wegen des Einsatzes der US-Einwanderungspolizei ICE im Bundesstaat Minnesota hat eine Bundesrichterin die Befugnisse der dortigen ICE-Beamten eingeschränkt. Friedliche Protestierende und Autofahrer dürften nicht festgenommen oder mit Pfefferspray vertrieben werden, erklärte Richterin Katherine Menendez in ihrer am Freitag (Ortszeit) ergangenen 83-seitigen Anordnung. Sie gab dem US-Heimatschutzministerium 72 Stunden Zeit für die Umsetzung.

Die Proteste gegen Trumps Abschiebepolitik und die Einwanderungspolizei ICE hatten sich ausgeweitet, nachdem ein ICE-Polizist am Mittwoch der vergangenen Woche die unbewaffnete Mutter Renee Nicole Good in ihrem Auto mit mehreren Schüssen getötet hatte. Die Trump-Regierung stellt Good als “inländische Terroristin” dar, die von dem Polizisten aus Notwehr getötet worden sei, nachdem sie ihn “überfahren” habe. Videoaufnahmen zeigen aber, dass Good ihr Fahrzeug von dem ICE-Beamten wegsteuerte.

Eine Woche nach dem Tod von Good schoss ein ICE-Beamter in Minneapolis einem Venezolaner ins Bein. Der Bundesbeamte habe den “defensiven” Schuss abgegeben, “um sein Leben zu verteidigen”, nachdem ein “illegaler Einwanderer aus Venezuela” sich der Festnahme widersetzt habe, erklärte das US-Heimatschutzministerium dazu.

Am Donnerstag drohte US-Präsident Donald Trump damit, wegen der Proteste im Bundesstaat Minnesota und der Stadt Minneapolis – die beide von Demokraten regiert werden – das Aufstandsgesetz (Insurrection Act) zu nutzen. “Wenn die korrupten Politiker von Minnesota nicht das Gesetz befolgen und die professionellen Aufwiegler und Aufrührer daran hindern, die ICE-Patrioten anzugreifen, die nur versuchen, ihre Arbeit zu tun, werde ich den Insurrection Act verhängen, wie viele Präsidenten vor mir”, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Am Freitag erklärte er dann vor der Veröffentlichung der Entscheidung von Bundesrichterin Menendez, er sehe “im Moment” keine Notwendigkeit für die Nutzung des Insurrection Act. Das Aufstandsgesetzes von 1807 befugt den US-Präsidenten, das Militär im Inland einzusetzen, um “bewaffnete Rebellionen” oder “innere Gewalt” zu unterdrücken.

