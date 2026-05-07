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Laut Irans Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei noch keine Antwort parat

US-Verhandlungsvorschlag wird von Teheran weiter geprüft

Donnerstag, 07. Mai 2026 | 18:46 Uhr
Laut Irans Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei noch keine Antwort parat
APA/AFP/ATTA KENARE
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Von: APA/dpa

Irans Regierung prüft nach eigenen Angaben weiter einen US-Verhandlungsvorschlag aus den USA. Teheran habe Washington noch nicht geantwortet, sagte Irans Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Sobald die Beratungen abgeschlossen seien, werde das Ergebnis über Pakistan als Vermittler an die USA kommuniziert. Derzeit wartet das Weiße Haus auf eine Reaktion Irans auf eine einseitige Absichtserklärung mit 14 Punkten.

Ziel ist es dabei unter anderem, einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen, um den Krieg zu beenden. Diskutiert werden demnach auch eine Lockerung von US-Sanktionen sowie Vereinbarungen zur Zukunft der Straße von Hormuz. Zudem soll eine Grundlage für Atomverhandlungen geschaffen werden.

US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass bald eine Einigung erreicht werden könnte. Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran “in Grund und Boden zu bombardieren”, sagte er in einem Interview.

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