USA verlassen 66 internationale Organisationen

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 04:50 Uhr
Wieder eine weitreichende Entscheidung Trumps im Alleingang
Von: APA/AFP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat den Rückzug der Vereinigten Staaten aus 66 internationalen Organisationen angeordnet. Er unterzeichnete am Mittwoch (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret, wie das Weiße Haus im Onlinedienst X erklärte. Die 66 internationalen Organisationen dienten nicht mehr den Interessen der USA. 31 der 66 Organisationen stünden in Verbindungen zu den Vereinten Nationen. Bei vielen geht es etwa um Bereiche wie Umwelt und Klima oder Geschlechtergerechtigkeit.

Des weiteren um Bildung sowie die Förderung von Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit. Seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus im Jänner vergangenen Jahres setzt Trump auf seine “America First”-Strategie (Amerika zuerst). Wie schon in seiner ersten Amtszeit beschloss er, das Pariser Klimaabkommen von 2015 aufzukündigen. Auch aus der UNO-Kultur- und Bildungsorganisation UNESCO traten die Vereinigten Staaten wieder aus. Außerdem kürzte die Trump-Regierung die US-Auslandshilfen massiv. Auch der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kehrten die USA den Rücken.

“Überflüssig” und “nutzlos”

Laut Trumps Anordnung hat die Regierung festgestellt, dass die betroffenen Institutionen unter anderem “überflüssig” und “schlecht verwaltet” seien, dass deren Interessen denen der USA zuwiderliefen, oder sie “eine Bedrohung für die Souveränität, die Freiheiten und den allgemeinen Wohlstand unserer Nation” darstellten. Die Organisationen versuchten aktiv, “die Souveränität der Vereinigten Staaten einzuschränken”, hieß es weiter.

US-Außenminister Marco Rubio sprach auf der Plattform X von “antiamerikanischen, nutzlosen oder verschwenderischen internationalen Organisationen”, aus denen man austrete. Die Überprüfung weiterer internationaler Organisationen dauere an. Der Rückzug soll laut dem Dekret so bald wie möglich erfolgen. Dies könne bedeuten, dass man den Organisationen bald die Finanzierung entziehe oder sich nicht mehr an ihnen beteilige.

Die US-Verfassung erlaubt es Präsidenten, Abkommen abzuschließen, wenn zwei Drittel der anwesenden Senatoren zustimmen. Über den Prozess eines Rückzugs gibt es jedoch keine Angaben – diese rechtliche Unklarheit könnte zu Anfechtungen führen.

Auch Europa-Organisationen betroffen

Betroffen ist unter anderem das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC). Das UNFCCC wurde 1992 verabschiedet und im selben Jahr vom US-Senat unter der Präsidentschaft von George H. W. Bush gebilligt. Auf der Liste stehen auch Organisationen mit Europa-Bezug. So etwa im Fall des European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats in Finnland, die sich für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen einsetzt.

