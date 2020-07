Versöhnung nach Facebook-Eintrag

Bozen – Der Bozner Bürgermeister will keine Klage wegen eines Facebook-Posts einreichen. Renzo Caramaschi hat sich Medienberichten zufolge mit dem Barbetreiber am Obstplatz versöhnt.

Auf dem sozialen Netzwerk hatte dieser die Corona-Einschränkungen beanstandet und dem Bürgermeister indirekt gedroht. So war dort zu lesen, dass Caramschi “möglicherweise nicht auf seinen eigenen Füßen nach Hause zurückkehren” werde. Der Eintrag war mit einem Bild der Türklingel des Bürgermeisters gespickt.

Zunächst hatte Caramaschi eine Klage angekündigt. Nun ist es aber zu einer klärenden Aussprache gekommen. Er will auf eine Anzeige verzichten.

Zudem kündigte Caramschi auch einen runden Tisch mit den Wirtschaftstreibenden am Obstmarkt an, um das Problem der ausufernden Gelage in der Nacht in den Griff zu bekommen. Dort werden oft Abstände nicht eingehalten oder keine Masken getragen.