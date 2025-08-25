Aktuelle Seite: Home > Politik > Vielleicht “mögen” US-Bürger laut Trump “einen Diktator”
Ich bin ein Mann mit großartigem Menschenverstand und schlau

Vielleicht “mögen” US-Bürger laut Trump “einen Diktator”

Montag, 25. August 2025 | 21:35 Uhr
Ich bin ein Mann mit großartigem Menschenverstand und schlau
APA/APA/AFP/CHIP SOMODEVILLA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat inmitten seines umstrittenen Vorgehens gegen Kriminalität in der Hauptstadt Washington nahegelegt, dass die US-Bürger einen “Diktator” an der Spitze des Landes gutheißen könnten. Trump beschwerte sich am Montag im Weißen Haus über Kritiker seines Vorgehens. “Sie sagen: ‘Wir brauchen ihn nicht. Freiheit, Freiheit. Er ist ein Diktator. Er ist ein Diktator.’ Viele Leute sagen: ‘Vielleicht mögen wir einen Diktator’.”

Trump betonte aber sofort: “Ich mag keinen Diktator. Ich bin kein Diktator. Ich bin ein Mann mit großartigem Menschenverstand und ein schlauer Mensch.” Trump hatte im Wahlkampf 2024 gesagt, er könnte bei einem Wahlsieg am “ersten Tag” seiner neuen Amtszeit ein Diktator sein.

Trump äußerte sich am Montag bei der Unterzeichnung von Dekreten, mit denen er die Kontrolle über die Hauptstadt Washington DC durch die Nationalgarde ausweiten will. So ordnete er die Gründung einer “spezialisierten Einheit der Nationalgarde von DC” an, die darin trainiert sei, “öffentliche Sicherheit und Ordnung sicherzustellen”.

Auch Nationalgardisten in anderen US-Staaten sollten ein solches Training erhalten, hieß es in dem Dekret weiter. Sie sollen bei möglichen “Unruhen” landesweit eingesetzt werden können. Mit Blick auf die Hauptstadt Washington ordnete Trump zudem an, weitere Staatsanwälte und weitere Beamte der für Parks zuständigen Polizei einzustellen. Außerdem sollen die Möglichkeiten eingeschränkt werden, dass Festgenommene gegen Kaution auf freien Fuß kommen.

Nationalgardisten ziehen bewaffnet durch DC

Trump hatte am 11. August Nationalgardisten in die Demokraten-Hochburg Washington DC (District of Columbia) beordert und dies mit angeblich ausufernder Gewaltkriminalität begründet. Inzwischen sind mehr als 2.200 Nationalgardisten in der Hauptstadt aktiv, sie kommen aus Washington, aber auch aus mehreren konservativ regierten Staaten. Seit Sonntag sind die Nationalgardisten bewaffnet im Einsatz.

Trump hat auch anderen von den Demokraten regierten Städten wie Chicago, New York und Baltimore ein Vorgehen wie in Washington angedroht. Kritiker werfen Trump vor, das Ausmaß der Kriminalität mit rechter Scharfmacherei zu übertreiben, um ein zunehmend autoritäres Vorgehen zu rechtfertigen.

So zeigen Statistiken der Polizei in Washington einen deutlichen Rückgang von Gewaltverbrechen zwischen 2023 und 2024, nach einem Anstieg während der Corona-Pandemie. Trump beschuldigt jedoch Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser, “falsche und höchst ungenaue Kriminalitätszahlen zu liefern”.

Der von Trumps Republikanern kontrollierte Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses gab am Montag die Einleitung einer Untersuchung zu der Frage bekannt, ob die Polizeiführung in Washington Kriminalstatistiken “manipuliert” habe. Der Ausschussvorsitzende James Comer sprach von einem Whistleblower, der entsprechende Angaben gemacht habe.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
35
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
34
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
33
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Kommentare
20
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
17
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 