Vierter Jahrestag des Ukraine-Krieges

Montag, 23. Februar 2026 | 22:45 Uhr
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Von: apa

Der Großangriff Russlands auf die Ukraine jährt sich am Dienstag zum vierten Mal. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu diesem Anlass in Kiew zu Besuch. Das Europaparlament hält in Brüssel eine Sondersitzung ab. Auch die UNO-Generalversammlung berät. Die “Koalition der Willigen” hält erneut eine Videokonferenz ab, an der auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) teilnimmt.

In Österreich sind ebenfalls Gedenkveranstaltungen geplant, etwa ein “Marsch des Lichts” in Wien um 18.00 Uhr vom Parlament. Am Nachmittag um 14.30 Uhr findet ein ökumenisches Friedensgebet im Stephansdom statt. In Linz wird eine Mahnwache in Gedenken an den Jahrestag abgehalten.

Bereits seit Wochen verhandeln die USA und Russland unter Ägide der USA über eine Waffenruhe. Bisher brachten die Gespräche auf Grundlage eines von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Plans, die in Abu Dhabi und in Genf stattfanden, kaum greifbare Erfolge. Russland fordert umfangreiche Gebietsabtretungen, denen Kiew nicht zustimmt. In der EU hat zuletzt Ungarn mit der Blockade des geplanten 90-Milliarden-Euro-Kredits für die Ukraine und des 20. Sanktionspakets gegen Russland für Unmut gesorgt.

