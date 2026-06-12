Volles Haus bei Wohnbauveranstaltung in Naturns

Von: mk

Naturns – Großes Interesse, volle Reihen und eine lebendige Diskussion: Der Bürger:innendialog „Wohnen für den Mittelstand – Modelle & Möglichkeiten“ im Bürgersaal Naturns stieß auf breite Resonanz. Zahlreiche Bürgermeister, Gemeindevertreter, Fachleute sowie Interessierte aus dem Burggrafenamt und dem Vinschgau nutzten die Gelegenheit, sich über konkrete Lösungen im Wohnbau zu informieren und auszutauschen.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Sozialen Mitte Burggrafenamt, der KVW-Ortsgruppe Naturns, dem ASGB und der Arche im KVW VFG. Initiator und Moderator des Abends war Reinhard Bauer, der die Veranstaltung bewusst als Bürgerdialog zwischen Fachleuten, Gemeinden und Bevölkerung angelegt hatte: “Unser Ziel war es, nicht bei der Beschreibung der Probleme zu bleiben, sondern konkrete Modelle und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen – vor Ort”, so Reinhard Bauer.

In ihren Grußworten betonten die Bezirkspräsidentin des Vinschgaus, Roselinde Gunsch, sowie Martin Stifter, Vorsitzender der Sozialen Mitte Burggrafenamt in der SVP, die Bedeutung des Themas Wohnen.

Den Ausgangspunkt des Abends bildeten zwei konkrete Wohnbauprojekte aus Naturns, die Bürgermeister Zeno Christanell vorstellte. Anhand einer klassischen Wohnbaugenossenschaft sowie eines Projekts mit Wohnungen mit Preisbindung zeigte er auf, wie Gemeinden aktiv dazu beitragen können, Wohnraum für die ansässige Bevölkerung zu schaffen.

Für die fachliche Einordnung sorgte Leonhard Resch von der Arche im KVW. Er erläuterte die verschiedenen Wohnmodelle und schaffte Klarheit in einem Bereich, der für viele Bürger:innen, aber auch für Gemeindeverantwortliche oft schwer überschaubar ist. Gleichzeitig zeigte Resch auf, welche Chancen die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen eröffnen.

Einen wichtigen Akzent setzte auch Marlene Preims, Präsidentin des Seniorenvereins SEGEM. Sie betonte die Bedeutung generationengerechter Wohnformen, damit Menschen möglichst lange selbstständig in ihrem gewohnten Umfeld leben können.

ASGB-Vorsitzender Tony Tschenett gewährte Einblicke in die Arbeit des WOBI und präsentierte aktuelle Zahlen und Fakten. Dabei wurde die wichtige soziale Funktion des WOBI deutlich. Zudem zeigte er auf, wie Gemeinden gemeinsam mit dem WOBI bestehende Wohnungen schneller verfügbar machen können, etwa durch Sanierungsvereinbarungen zur rascheren Nutzung bestehender Wohnungen.

Die lebendige Diskussion zeigte, dass die Wohnungsfrage überall ähnlich drängt. Umso wichtiger ist der Austausch erfolgreicher Modelle. Viele Teilnehmer gingen nicht mit Theorie, sondern mit konkreten Ideen für die eigene Gemeinde nach Hause.