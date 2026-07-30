Aktuelle Seite: Home > Politik > Was Familien wirklich stärkt
Netzwerknachmittag für Kinderschutz, begleitetes Wohnen, Sommerbetreuung

Was Familien wirklich stärkt

Donnerstag, 30. Juli 2026 | 16:27 Uhr
Gemeinschaft
pixabay
Schriftgröße

Von: Sophia Molitor

Franzensfeste – Gemeindereferentinnen und -referenten, die für den Themenbereich Familie zuständig sind, haben sich vor Kurzem zu einem Netzwerknachmittag mit Familienlandesrätin Rosmarie Pamer in der Festung Franzensfeste getroffen. “Die gute, übergemeindliche Vernetzung kann dabei helfen, Lösungen im Sinne der Familien zu finden und umzusetzen. Darum ist der persönliche Austausch immer ein Gewinn”, hielt Landesrätin Pamer dabei fest. Neben dem persönlichen Kennenlernen standen beim Treffen auch inhaltliche Inputs zu Kinderschutz, Mensadienst, Sommerbetreuung und dem “Begleiteten Wohnen für Familien mit Migrationshintergrund” im Fokus.

Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller informierte über ihre Aufgaben und zeigte auf, welche Schritte Ansprechpartner auf Gemeindeebene unternehmen müssten, wenn es Verdachtssituationen auf Kindeswohlgefährdung gebe. Denn Bürgermeisterinnen/Bürgermeister und Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten hätten als öffentliche Amtsträger die Pflichtbei strafbaren Handlungen sowie bei aktueller und potentieller Kindeswohlgefährdung Meldung bei den Gerichtsbehörden zu machen.

LPA/Hannes Wisthaler

Mensadienst in Schulen – ein wichtiger Bestandteil für Familien

Landesrätin Pamer ging auf die Ergebnisse einer Umfrage zum Mensadienst ein: “Es zeigt sich, dass die Schulausspeisung zu einem unverzichtbaren Angebot für Familien geworden ist”, hielt Pamer dabei fest. Die Referentinnen und Referenten zeigten großes Interesse für das Thema, wiesen jedoch auch auf die Schwierigkeiten hin, die es vor allem im Hinblick auf das Personal (Küche, Reinigung, Aufsicht) gebe. Familienagenturdirektorin Monika Conrather berichtete über erste Erfahrungen mit den neuen Finanzierungskriterien der Sommerbetreuung. Landesrätin Pamer sicherte dabei zu, dass die Vorschusszahlungen demnächst erfolgen würden, in der Familienagentur werde mit Hochdruck an der Bearbeitung der Gesuche gearbeitet. Die Direktorin des Amtes für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion, Astrid Wiest, informierte zur Leistung “Begleitetes Wohnen für Familien mit Migrationshintergrund”.

Treffen wie dieses seien wichtig, einerseits um für die Gemeinden relevante Themen mit denjenigen zu besprechen, die vor Ort politische Verantwortung tragen. Andererseits gehe es darum, Inputs von den Referentinnen und Referenten zu erhalten, um gemeinsam den Familien gute Unterstützungsangebote anbieten zu können. “Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten sind die unmittelbaren Ansprechpartner der Familien vor Ort. Darum ist mir der regelmäßige Austausch mit ihnen ein wichtiges Anliegen”, sagt Landesrätin Rosmarie Pamer.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Kommentare
55
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Milliarden für die Mobilität
Kommentare
37
Milliarden für die Mobilität
Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt
Kommentare
35
Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt
Der große Sprachtest-Schwindel: Spur führt quer durch Italien
Kommentare
33
Der große Sprachtest-Schwindel: Spur führt quer durch Italien
Verstärkte Verkehrskontrollen der Carabinieri an Dolomitenpässen
Kommentare
23
Verstärkte Verkehrskontrollen der Carabinieri an Dolomitenpässen
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 