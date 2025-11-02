Aktuelle Seite: Home > Politik > Was ist los mit dem Cafè Theiner?
Bar nur kurzer Öffnung plötzlich wieder zu

Was ist los mit dem Cafè Theiner?

Sonntag, 02. November 2025 | 16:39 Uhr
Bar Theiner
Rudi Benedikter
Von: mk

Bozen – Jahrelang war die beliebte „Bar Theiner“ geschlossen – zum Leidwesen der Boznerinnen und Bozner. Erst im vergangenen Mai konnte sie endlich wieder den Betrieb aufnehmen. Zu diesem Zweck hatte die Eigentümerin Gemeinde Bozen mit dem neuen Pächter einen „Übergangs-Vertrag“ geschlossen bis zur geplanten Neugestaltung des gesamten Baukomplexes an der Ecke Talfergasse-Museumstraße. Nun aber ist „der Theiner“ wieder geschlossen, wie Gemeinderat Rudi Benedikter von den Grünen feststellt. Er hat eine Anfrage eingereicht, um vom Bürgermeister und vom zuständigen Stadtrat mehr zu erfahren.

Laut Benedikter steht das Lokal seit rund zwei Wochen leer, der Pächter sei verschwunden. Es gebe nicht der geringste Hinweis auf die Gründe oder die Dauer der Schließung.

„Dem Vernehmen nach ist der bisherige Wirt mit seiner Geschäftsgebarung gescheitert, konnte weder Personal noch Lieferanten bezahlen“, so Benedikter.

Ihm drängen sich Fragen an die Verantwortlichen der Eigentümer-Gemeinde auf. Wörtlich will Benedikter Folgendes wissen:

1 – Was ist los mit dem Cafè Theiner ? Pächter verschwunden?

Gibt es eine offizielle Erklärung für diese erneute Lokalschließung?

2  – Ist hier die Konzession verletzt ? Was gedenkt die Gemeinde zu unternehmen,

um ihre Interessen zu wahren?

3 –  Wann ist eine Wiederinbetriebnahme geplant/in Sicht?

Bezirk: Bozen

