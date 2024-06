Weiter Busverbindung „St.Leonhard in Passeier-Timmelsjoch-Obergurgl“

Von: mk

St. Leonhard in Passeier – Seit 2012 kann man die Hochalpenstraße über das Timmelsjoch von St. Leonhard in Passeier bis nach Obergurgl in Tirol auch mit dem Bus befahren. Laut Beschluss der Landesregierung soll der “Timmelbus” auch während der nächsten drei Jahre fahren – mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr.

Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider wurde beauftragt, den Leistungsbestellvertrag zwischen dem Land Südtirol und dem Verkehrsverbund Tirol GmbH zu unterzeichnen. Der Vertrag beinhaltet eine Finanzierung von insgesamt 624.348 Euro seitens des Landes, verteilt über die kommenden Jahre.

In den vergangenen Sommersaisonen wurde die Linie St. Leonhard in Passeier-Obergurgl von vielen Urlaubern und Ausflüglern genutzt. “Die Buslinie verbindet nicht nur zwei Länder in der Euregio – sie steht für umweltfreundlicher Mobilität in den Bergen und hilft, den Verkehr auf der Passstraße über das Timmelsjoch zu verringern”, sagt Mobilitätslandesrat Alfreider.