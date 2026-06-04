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Bessere Sichtbarkeit

Weitere barrierefreie Haltestelle im Stadtzentrum Bozen

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 10:04 Uhr
Walther1 Bus Sasa
LPA/Bruno Benedetto
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Von: mk

Bozen – Am 21. Juni wird am Waltherplatz in Bozen die neue Bushaltestelle in Betrieb genommen. Ab diesem Zeitpunkt halten alle Stadtbusse (inklusive die Linien 110 und 111), die den Bereich durchfahren, zusätzlich auch an der neuen, barrierefrei gestalteten Haltestelle, die von der Stadt Bozen errichtet wurde.

“Gerade für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und für ältere Bürgerinnen und Bürger bringt eine zentrale Haltestelle im Stadtzentrum klare Vorteile, da sie die täglichen Wege erleichtert und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben unterstützt”, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. “Zudem bietet die Haltestelle am Waltherplatz mehr Ruhe und bessere Sichtbarkeit als die bisher genutzte Haltestelle in der Südtiroler Straße”,  fügt er hinzu.

Weniger Linien in der Südtiroler Straße

Die neue Haltestelle führt auch dazu, dass weniger Buslinien an bestimmten Haltestellen in der Südtiroler Straße halten. Dort kommt es derzeit häufiger zu Konflikten zwischen Bussen und Fahrgästen, insbesondere beim Ein- und Aussteigen.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Haltestelle bleiben an der Haltestelle A in der Südtiroler Straße weiterhin die Linien 1 und 10B bestehen. Die Linien 7B, 8, 14, 15, 110 und 111 bedienen diese Haltestelle nicht mehr. An der Haltestelle D halten weiterhin die Linien 1, 3, 5, 7A und 10A. Die Linien 8, 12, 14, 110, 111 und N35 verkehren dort künftig nicht mehr.

Insgesamt verbessert die neue Haltestelle am Waltherplatz die Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrs im Stadtzentrum. Im Vergleich zu anderen zentralen Haltestellen, etwa am Dominikanerplatz, bietet sie dank ihrer barrierefreien Gestaltung bessere Bedingungen für das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste.

Bezirk: Bozen

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