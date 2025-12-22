Aktuelle Seite: Home > Politik > Weitere Tatorte nach Schuss auf Moschee in NÖ aufgetaucht
Zusammenhänge werden überprüft

Weitere Tatorte nach Schuss auf Moschee in NÖ aufgetaucht

Montag, 22. Dezember 2025 | 23:08 Uhr
Zusammenhänge werden überprüft
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Schriftgröße

Von: apa

Nach dem Schuss auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime in Hollabrunn in der Nacht auf Sonntag gibt es nun zwei weitere Tatorte. Geschossen wurde auch auf das Parteilokal der Grünen in der Bezirksstadt sowie auf ein geparktes Auto, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage mit. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft, vorgesehen ist eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellter Projektile.

Der Schuss auf die Moschee dürfte gegen Mitternacht abgegeben worden sein. Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag wurde rund eineinhalb Kilometer entfernt auf den Pkw gefeuert, schilderte Baumschlager. Ein Projektil wurde sichergestellt. Angezeigt wurden am Montag schließlich auch zwei Schüsse auf das Parteilokal der Hollabrunner Grünen, die laut dem Polizeisprecher im Zeitraum von Freitag bis Montag abgegeben worden sein dürften.

Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ermittelt. Insbesondere unter die Lupe genommen wird, ob es einen religiösen oder politischen Hintergrund für die Vorfälle gibt. Die kriminaltechnische Untersuchung der sichergestellten Projektile werde vorgenommen, “damit wir wissen, ob sie von ein und derselben Waffe abgefeuert worden sind”, betonte Baumschlager. Für Hollabrunn kündigte die Polizei zudem eine verstärkte Streifentätigkeit an.

Verdächtige Wahrnehmungen sind gefragt

Hinweise – besonders verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht auf Sonntag – können an die Polizeiinspektion Hollabrunn gerichtet werden. Entgegengenommen werden sie unter der Telefonnummer 059 133/3410.

“Wir verurteilen derartige politische Gewalttaten aufs Schärfste”, reagierte Georg Ecker, Landtagsabgeordneter und Sprecher der Grünen Hollabrunn. Kritik gab es von Ecker in einer schriftlichen Stellungnahme an der ÖVP, die “zuletzt mit Inseraten hetzerische Stimmung gemacht” habe.

“Schüsse und mutwillige Beschädigungen an Glaubensrichtungen und politische Organisationen sind aufs Deutlichste zu verurteilen. So ein Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen”, reagierte der Landtagsabgeordnete Richard Hogl, gleichzeitig ÖVP-Bezirksobmann. “Aus solchen brandgefährlichen Vorfällen politisches Kleingeld schlagen zu wollen ist unerträglich”, richtete er in einer schriftlichen Stellungnahme an die Grünen. “Die Schuldzuweisungen an die Volkspartei weisen wir aufs Schärfste zurück!”

Albanische Kultusgemeinde und IKG verurteilen Schuss auf Moschee

Zuvor hatte sich zum Schuss auf die Moschee auch die Albanische Kultusgemeinde zu Wort gemeldet. “Die albanische muslimische Gemeinschaft in Österreich verurteilt diese Gewalttat gegen eine religiöse Einrichtung scharf”, hieß es via Facebook. Appelliert wurde an Politik und Öffentlichkeit, “jede Form von Anstiftung oder Hassrede gegenüber religiösen Institutionen und ihren Mitgliedern zu unterlassen”. Ähnlich äußerte sich am Montag auch Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), auf X. “Wir verurteilen diesen Angriff auf eine religiöse Einrichtung schärfstens. Auch wenn das Motiv noch unklar ist, ist eine Abrüstung der Sprache gegenüber Muslimen und anderen Minderheiten in Österreich überfällig.”

In den Moschee-Räumlichkeiten befand sich zum Zeitpunkt der Tat niemand, es gab keine Verletzten. Unmittelbar zuvor hatten etwa sechs Personen das Objekt verlassen. Der Obmann des Vereins, der im Obergeschoß des Hauses wohnt, hörte kurz nach Mitternacht einen Knall. Als er sich wenig später – unabhängig davon – mit einer weiteren Person traf, entdeckte er Polizeiangaben zufolge das Einschussloch im Eingangsbereich. Das Projektil hatte den Rahmen der Eingangstür durchschlagen, ging durch einen Raum und eine Doppelglasscheibe und blieb im Innenhof liegen, wo es sichergestellt wurde.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
74
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
43
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
37
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Kommentare
33
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
25
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 