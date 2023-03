“Welcome Day” für 116 neue Landesangestellte

Bozen – 116 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden zwischen 1. Jänner 2022 und 23. Februar 2023 in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Landesdienst aufgenommen. Um ihre die Ankunft zu feiern und zu würdigen fand am heutigen Freitag in Bozen der “Welcome Day” des Landes Südtirol statt. Die heutige Veranstaltung im Innenhof des Palais Widmann ist die erste einer Reihe von Veranstaltungen, die den neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gewidmet sind.

Im selben Zeitraum haben 419 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Pensionsalter erreicht und sind in den Ruhestand getreten. Die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mussten an einem Auswahlverfahren teilnehmen und diesen Wettbewerb gewinnen, um einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu erhalten – durch Vorlage ihres Zertifikats über ihre Zwei- oder Dreisprachigkeit erhielten sie die für ihre Sprachgruppe vorbehaltenen Stellen.

Die Zeremonie wurde vom Amt für Personalentwicklung und der Generaldirektion des Landes organisiert und stellt einen ersten offiziellen Willkommensgruß für jene Fachkräfte dar, die zum ersten Mal vom Land Südtirol eingestellt wurden.

An der heutigen Zeremonie nahm auch Landeshauptmann und Personallandesrat Arno Kompatscher teil, der die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begrüßte und ihnen eine neue und fruchtbare Arbeitsphase in der Landesverwaltung wünschte. “Die Einführung und rasche Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist ein grundlegender Faktor, um die Kontinuität und Qualität der Dienstleistungen für die Bürger zu gewährleisten”, betonte Kompatscher. Es sei wichtig, die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu unterstützen, damit sie von Anfang an ein fester Bestandteil der Landesverwaltung werden. Generaldirektor Alexander Steiner betonte die wichtige Rolle der Landesbediensteten: “Jede Person, die in der Landesverwaltung arbeitet, leistet einen wichtigen Beitrag zu unserem großen Organisationsapparat. Es ist daher wichtig, insbesondere für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen ‘Onboarding’-Prozess in Gang zu setzen, der es ihnen ermöglicht, sich in der Verwaltung und in ihrem neuen Arbeitsumfeld zurechtzufinden.”

Willkommenspaket für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Während der Zeremonie erinnerte der Direktor der Landesabteilung Personal, Albrecht Matzneller, an die Möglichkeiten und Leistungen, die das Land Südtirol seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen garantiert. “Sie alle sind Schlüsselfiguren, die dafür sorgen, dass sich die zentralen Strukturen des Verwaltungsapparates des Landes bestmöglich entwickeln, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein”, so Matzneller.

Günter Sölva, Leiter des Amtes für Personalentwicklung des Landes, hob den Wert von Initiativen wie der heutigen hervor: “Dies ist die erste von vielen weiteren Veranstaltungen, die wir organisieren wollen, um die Ankunft neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim Land zu feiern. Solche einfache, aber ansprechende Momente wirken sich positiv auf das Engagement und die Motivation der neu eingestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus und natürlich auch auf die Produktivität und Leistung derjenigen, die eine neue Laufbahn einschlagen. Es ist wichtig, dass die Neuankömmlinge sofort die wichtigsten Informationen erhalten und sich von Anfang an als Teil der großen ‘Familie’ Land fühlen können.“

Für alle neu eingestellten Bediensteten von der 6. bis zur 8. Funktionsstufe gibt es ein so genanntes “Willkommenspaket”. Dabei handelt es sich um eine in Module gegliederte Grundausbildung, die 100 Stunden didaktische Schulung in Präsenz oder online umfasst und in vier Kompetenzbereiche unterteilt ist: rechtlich-administrative, betriebswirtschaftliche, persönliche und soziale sowie digitale Kompetenzen.