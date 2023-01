“Wenn wir Putin nicht stoppen, kommt es zum Dritten Weltkrieg”

Kiew – Seit knapp elf Monaten tobt in der Ukraine ein brutaler Krieg. Entgegen den Erwartungen vieler Beobachter konnte sich das von Russland überfallene Land unter der Führung von Wolodymyr Selenskyj aber tapfer halten und die russischen Invasionstruppen sogar zurückdrängen.

Trotz dieses Erfolges warnt der ukrainische Präsident seine Partner im Westen: “Wenn wir Putin nicht stoppen, wird es zum Dritten Weltkrieg kommen.” Dieses Szenario schildert er in einem Interview in der italienischen TV-Sendung “Porta a Porta”.

Sobald Russland in Polen oder in die baltischen Staaten eindringt, sei es zu spät, so Selenskyj. Die NATO-Staaten müssten ihrem Bündnispartner wie in Artikel 5 der NATO-Charta geregelt beistehen und direkt in den Krieg eingreifen. Auch Italien, Frankreich, die USA oder Großbritannien seien dazu gezwungen, um zu zeigen, dass die NATO keine leere Worthülse ist.

Die Ukraine und Selenskyj sind auf westliche Waffenlieferungen angewiesen, um dem Aggressor weiter standzuhalten. Um wieder in die Offensive zu kommen, benötigt das Land weitere Militärtechnik, wie etwa Kampfpanzer. In dieser Angelegenheit wird die Kritik an Deutschland mit der zögerlichen Haltung zur Lieferung von Leopard-Panzern immer lauter. England hat indes vor einigen Tagen die Lieferung von Kampfpanzern angekündigt.