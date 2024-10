Wertschätzung der älteren Generation am Tag der Senioren

Von: Ivd

Bozen – Der „Tag der Senioren“ ist ein internationaler Aktionstag, der Menschen auf die Situation und die Bedürfnisse älterer Menschen aufmerksam machen soll.

Waltraud Deeg: „Rund 15 Prozent der Bevölkerung Südtirols hat das 70. Lebensjahr bereits überschritten und der demographische Wandel lässt die Anzahl der älteren Menschen in unserer Gesellschaft unaufhaltsam weiter steigen. Es geht um die Anerkennung für die Lebensleistung unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger für die Südtiroler Gesellschaft, aber auch um die Würdigung des Beitrages, den sie tagtäglich für unser gesellschaftliches Zusammenleben erbringen. Gleichzeitig soll dieser Tag auch dazu dienen die Gesellschaft für Altersarmut und Diskriminierung zu sensibilisieren und so das gegenseitige Verständnis fördern.

Das Alter ist eine Zeit des Wissens, der Erfahrung und der Weisheit ist, die es zu feiern und zu respektieren gilt. Ältere Menschen haben in ihrem Leben eine Fülle von Erfahrungen gesammelt, die ein reicher Schatz für die Gesellschaft sind. Sie sind die Hüter des kulturellen Erbes und der Traditionen, und sie tragen dazu bei, unser kulturelles Erbe lebendig zu erhalten. Darüber hinaus bringen ältere Menschen eine Fülle von Fähigkeiten und Talenten mit sich, die in unserer Gesellschaft von unschätzbarem Wert sind. Viele von ihnen engagieren sich aktiv in ehrenamtlicher Arbeit, leiten gemeinnützige Organisationen oder teilen ihre Fachkenntnisse und Fertigkeiten mit jüngeren Generationen.

Ältere Menschen sind auch eine wichtige Stütze für ihre Familien. Ihre Präsenz schafft Stabilität und Kontinuität in Familien, was für das Wohlbefinden von Kindern und Enkeln von unschätzbarem Wert ist.

Neben ihren sozialen und kulturellen Beiträgen tragen ältere Menschen auch wirtschaftlich zur Gesellschaft bei. Viele von ihnen bleiben aktiv im Berufsleben, gründen kleine Unternehmen oder sind in der Landwirtschaft tätig. Daher ist es wichtig, dass wir die Rechte und Bedürfnisse älterer Menschen respektieren und schützen. Dazu gehört auch der Zugang zu angemessener Gesundheitsversorgung, sozialer Unterstützung und Bildung. Wir müssen sicherstellen, dass ältere Menschen in Würde altern können, ohne Diskriminierung oder Vernachlässigung. Die ehrlichste Form der Anerkennung und des Dankes ist jedenfalls Wertschätzung und Einbindung der Senioren in alle gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen auf möglichst allen Ebenen.

Es gilt für unsere Seniorinnen und Senioren gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Leitplanken dazu sind mit dem Landesgesetz ‚Aktives Altern‘ im Jahr 2022 und dem Landessozialplan im Jahr 2023 gesetzt. Ziel dieser Maßnahmen ist es aktives Mitgestalten in allen Lebensbereichen, ein gesundes Leben, ein Arbeitsmarkt der, die Erfahrung der älteren Mitarbeitenden wertschätzt und ihren Erfordernissen gerecht wird, Mitdenken und Mitgestalten auf Landes- und Gemeindeebenen. Auch neue Wohnformen sind schon umgesetzt, wie mit dem Mehrgenerationenwohnen in Obermais und dem Mehrgenerationenpark in Naturns. Damit und mit weiteren Maßnahmen soll eine gute wohnortnahe Pflege auch in Zukunft garantiert werden.“