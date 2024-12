Wieder zahlreiche Tote im Gazastreifen

Von: APA/dpa

Bei einem israelischen Angriff im zentralen Abschnitt des Gazastreifens hat es palästinensischen Angaben zufolge Donnerstagabend wieder viele Tote gegeben. Mindestens 25 Palästinenser seien im Flüchtlingsviertel Nuseirat ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Demnach hat Israels Militär dort Wohnhäuser getroffen. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA meldete zugleich Dutzende Verletzte in Nuseirat.

Laut dem Bericht griff Israels Luftwaffe mehrmals ein Gebäude und nahestehende Häuser an. Aufnahmen in den sozialen Medien sollen zeigen, wie Sanitäter im Anschluss teils regungslose und blutende Verletzte in eine Klinik tragen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen. WAFA meldete im Laufe des Tages insgesamt 70 Todesopfer bei israelischen Angriffen an verschiedenen Orten im Gazastreifen.

Auch acht Hamas-Mitglieder getötet

Laut eigenen Angaben tötete Israels Armee erneut mehrere Hamas-Mitglieder im Gazastreifen. Bei einem gezielten Luftangriff auf ein ehemaliges Schulgebäude sei ein Kommandant der Waffenproduktionsabteilung ums Leben gekommen, teilten das israelische Militär sowie der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet mit. Bei dem Luftschlag auf ein Kommandozentrum der Hamas, das zuvor als Schule gedient habe, sei in der vergangenen Woche auch ein Kompaniechef der Hamas getötet worden, hieß es weiter. Außerdem seien sechs weitere Hamas-Mitglieder ausgeschaltet worden, darunter auch ein Mann, der am Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen sei.