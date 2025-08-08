Wien-Konzert von umstrittener Band Kneecap abgesagt

Von: apa

Das erst vor einer Woche angekündigte Konzert der wegen ihrer anti-israelischen Parolen umstrittenen Rap-Band Kneecap am 1. September im Wiener Gasometer findet nicht statt. Der Auftritt werde “aufgrund akuter Sicherheitsbedenken seitens der zuständigen Behörden” abgesagt, teilte der Veranstalter Racoon Live Entertainment am Freitagnachmittag mit. Bereits erworbene Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Musiktrio provoziert mit anti-israelischen Parolen

Kneecap ist ein Musiktrio aus Belfast. Die Formation tritt für ein unabhängiges Palästina ein. Wegen diverser Parolen wie “Fuck Israel!” auf der Bühne wurden sie bereits von Festivals wie Hurricane und Southside ausgeladen. Kürzlich verweigerten die ungarischen Behörden Kneecap die Einreise für einen Auftritt beim Sziget-Festival. Der Band werden antisemitische Hassreden und Lobeshymnen auf die militante Hamas vorgeworfen.

Die britische Polizei hat jedoch unlängst wegen anti-israelischer Parolen eingeleitete Ermittlungen nach dem Gastspiel von Kneecap auf dem Glastonbury Festival eingestellt. “Die Beweise reichen nicht aus, um eine realistische Aussicht auf eine Verurteilung für jegliches Vergehen zu bieten”, begründete die britische Polizei ihre Entscheidung. “Wir haben ein historisches Konzert in Glastonbury gegeben und jeder, der unseren Auftritt gesehen hat, weiß, dass kein Gesetz gebrochen wurde”, verkündete Kneecap daraufhin.

Kürzlich bereits Filmscreening in Wien abgesagt

Erst vor kurzem war ein Screening des Films “Kneecap”, der die Geschichte der Rapper nacherzählt, in Wien abgesagt. So wollte der Verein Volxkino den Film im Rahmen des Wiedner Kultursommers in einem Park zeigen, sah aber letztlich wegen “Drohungen” und “Sicherheitsbedenken” davon ab. Nach der Ankündigung des Konzerts in Wien forderte die FPÖ eine Absage des Gigs.