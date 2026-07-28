Von: som

Moskau – Der Ukraine-Krieg wirkt sich zunehmend auf den russischen Alkoholmarkt aus. Seit 2024 berichten Medien weltweit über steigende Produktionskosten und höhere Alkoholsteuern. Zum 1. Januar 2026 erhöhte das russische Finanzministerium die Steuer um 11,4 Prozent; der Mindestpreis für eine halbe Literflasche Wodka liegt inzwischen bei 409 Rubel.

Die Verteuerung des Wodkas begann bereits vor dem Krieg und stieg schrittweise von 281 auf inzwischen 409 Rubel pro halbe Literflasche, laut offiziellen Angaben des Ministeriums. Die jüngsten Erhöhungen scheinen das Konsumverhalten zu verändern. Die Wodkaverkäufe gingen um 3,6 Prozent zurück, während Apotheken in ganz Russland gleichzeitig eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Medikamenten gegen Kater melden.

Es wird daher vermutet, dass steigende Alkoholpreise den Konsum von illegal gebranntem Alkohol wie Samogon wieder fördern könnten, was mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden ist.

Wodka-Steuer finanzierte 40 Prozent des Staatshaushalts im Zarenreich – Was Putin heute anders macht

Der Historiker für russische und sowjetische Geschichte Prof. David Christian beschreibt, dass im 19. Jahrhundert im Schnitt rund 40 Prozent der gesamten Staatseinnahmen des Zarenreichs aus Alkoholsteuern stammten. Kritiker betonen jedoch, dass dies weniger finanzielle Stärke als vielmehr die begrenzte Steuerkraft des zaristischen Staates widerspiegle, der zunehmend auf ausländische Kredite und Kapital angewiesen war.

Die enge Verbindung zwischen Staat und Alkohol hat allerdings eine wesentlich längere Vorgeschichte. Bereits im 16. Jahrhundert begann der russische Staat, den Alkoholverkauf schrittweise unter seine Kontrolle zu bringen. Das private Bierbrauen wurde vielerorts eingeschränkt oder verboten, während staatliche Schankhäuser (Kabaks) entstanden. Dadurch flossen die Einnahmen aus dem Alkoholkonsum direkt in die Staatskasse. Historiker sehen darin nicht nur eine wichtige Finanzierungsquelle, sondern auch ein Instrument sozialer Kontrolle. Indem der Staat den Alkoholkonsum lenkte und gleichzeitig von ihm profitierte, wurde Alkohol zu einem Ventil für gesellschaftlichen Frust. Statt gegen die Belastungen durch Armut zu protestieren, suchten viele Menschen ihren Ausgleich im Alkohol.

Dieses Spannungsverhältnis prägte die russische Geschichte über Jahrhunderte. Immer wieder zeigte sich, dass Eingriffe in den Alkoholkonsum weitreichende wirtschaftliche und politische Folgen hatten. Das Alkoholverbot von Zar Nikolaus II. im Jahr 1914 führte ebenso wie Gorbatschows Anti-Alkohol-Kampagne in den 1980-er Jahren zu sinkenden Staatseinnahmen und einem wachsenden Schwarzmarkt. Stalin stellte das staatliche Wodka-Monopol 1925 dagegen wieder her.

Während frühere Herrscher auf Verbote oder drastische Eingriffe setzten, verfolgt Wladimir Putin eine Politik der gezielten Regulierung. Der seit 2010 schrittweise erhöhte Mindestpreis für Wodka soll hohe Steuereinnahmen sichern, ohne den Konsum so stark einzuschränken, dass die Nachfrage nach Schwarzalkohol steigt oder soziale Spannungen entstehen. Der fundamentale Unterschied liegt somit nicht im Ziel, sondern in der Methode. Wodka bleibt ein wichtiges Instrument staatlicher Finanz- und Gesellschaftspolitik. Putin nutzt ihn jedoch als fein austariertes Steuerungsinstrument – eine permanente Balance zwischen Einnahmequelle und gesellschaftlicher Stabilität.

Die Geschichte des Wodkas zeigt, dass staatliche Maßnahmen nicht nur Ausdruck politischer Entscheidungen sind, sondern auch die Werte, Gewohnheiten und das Bewusstsein einer Gesellschaft widerspiegeln. Sie wirft damit die Frage auf, welchen Anteil nicht nur politische Systeme, sondern auch das Verhalten und die Konsumkultur der Bevölkerung an der Entstehung bestimmter Regeln und Entwicklungen haben.