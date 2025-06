Wohnreform 2025: Landtag gibt grünes Licht

Von: ka

Bozen – Nach zwei Tagen intensiver Diskussion im Landtag ist die Wohnreform 2025 am 6. Juni genehmigt worden. Das Reformpaket, das von Wohnbau-Landesrätin Ulli Mair, dem Landesrat für Umwelt-, Natur-, Klimaschutz Energie und Raumentwicklung, Peter Brunner, sowie dem Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus, Luis Walcher, ausgearbeitet wurde, ist ein zentraler Punkt der Regierungsvereinbarung und stellt eine umfassende Neuregelung sämtlicher Bereiche des Wohnens dar.

„Mit der Wohnreform verfolgen wir in erster Linie das Ziel, leistbaren Wohnraum für Einheimische zu schaffen“, stellte Landeshauptmann Arno Kompatscher nach der Genehmigung des Gesetzes fest. „Sie ist eine gute Basis, damit es nun Schritt für Schritt in die richtige Richtung geht. Von der Wohnreform 2025 erwarten wir uns mittelfristig eine Entlastung am Wohnungsmarkt.“

Mair: “Die Reform ist in allen Kernpunkten erhalten geblieben”

Wohnbau-Landesrätin Ulli Mair zeigte sich zufrieden darüber, dass die Reform nun, nach intensiven Wochen der Vorbereitung, Diskussion in den Gesetzgebungsausschüssen und Debatte im Landtag in all ihren Kernpunkten erhalten geblieben sei. „Im Bereich Wohnbau gab es lediglich punktuelle Anpassungen. So wurden etwa die Zuschläge, sowohl für das mehrgeschossige Bauen als auch für das Bauen im Bestand, jeweils auf 25 Prozent erhöht. Damit schaffen wir einen noch stärkeren Anreiz für eine effiziente Nutzung des Baugrundes, den Abbau von Leerstand und für kosteneffizientes Bauen”, stellte Mair fest.

„Die Wohnreform ist das erste große Gesetz dieser Landesregierung und setzt in allen Bereichen der Wohnfrage wichtige und längst überfällige Akzente. Wir haben sowohl bewährte Maßnahmen überarbeitet und optimiert, als auch völlig neue Ansätze verfolgt, um Wohnraum für die Südtiroler Bevölkerung zu schaffen und zu sichern”, betont die Landesrätin. Zentral seien unter anderem das Modell des gemeinnützigen Wohnbaus, das erstmals in Südtirol eingeführt wird, die 100-prozentige Reservierung neuer Wohnkubatur für Ansässige sowie das neu aufgesetzte Bausparmodell und die Einführung des zinsbegünstigten Darlehens.

Brunner: “Wohnen mit Preisbindung wird gestärkt”

„Mit der Wohnreform 2025 stärken wir unser Modell Wohnen mit Preisbindung als Instrument einer sozialen und zukunftsorientierten Wohnraumpolitik“, erklärte Raumordnungs-Landesrat Peter Brunner. „Wir schaffen einen klaren rechtlichen Rahmen für Kauf- und Mietwohnungen, fördern gezielt auch den preisgebundenen Mietwohnraum und ermöglichen dem WOBI ein Vorkaufsrecht für bis zu 30 Prozent dieser Wohnungen für den Mittelstand. Wir geben den Gemeinden mehr Handlungsspielraum und stellen sicher, dass preisgebundener Wohnraum gezielt dort entsteht, wo er gebraucht wird; insbesondere für junge Menschen und Familien”, fährt der Landesrat fort.

Walcher: “Klares Zeichen gegen Spekulation und Ausverkauf der Heimat”

Zentrale Verbesserungen, die mit der verabschiedeten Wohnreform herbeigeführt werden können, beschreibt der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus, Luis Walcher, wie folgt: „Wir setzen ein klares Zeichen gegen Spekulation und den Ausverkauf unserer Heimat. Für mich steht vor allem der Schutz unserer geschlossenen Höfe im Mittelpunkt. Der Erwerb soll künftig nur jenen offenstehen, die eine entsprechende Ausbildung und eine aktive Tätigkeit in der Landwirtschaft vorweisen können – das stärkt unsere bäuerliche Struktur und sichert die Zukunft unseres ländlichen Raums.” Durch eine strengere Regulierung der Kurzzeitvermietung wolle man einen starken Anreiz schaffen, dass Wohnungen dem Langzeitmietmarkt zugeführt werden und damit der einheimischen Bevölkerung zugutekommen.

Auswirkungen des Gesetzes werden genau beobachtet

Auf kritische Stimmen, die es im Zuge des Genehmigungsprozesses gegeben hat, reagiert Landesrätin Mair mit der Feststellung, dass die Maßnahmen, angesichts der enormen Herausforderung, dem teuren Wohnraum in Südtirol zu begegnen, niemals umfassend genug sein könnten. “Entscheidend für die Zukunft ist aber, und dafür stehe ich als zuständige Landesrätin, Wohnen wird auf der Agenda der Landesregierung weiterhin ganz oben stehen”, verspricht Mair. Die Landesregierung werde die Auswirkungen des Gesetzes und die Entwicklungen am Wohnungsmarkt genau im Blick haben und die Rahmenbedingungen laufend anpassen und optimieren.

Landeshauptmann Kompatscher dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz und die Zusammenarbeit. „Es ist ein großes, wichtiges und schwieriges Thema, und deshalb möchte ich die Zusammenarbeit in der Landesregierung sowie der Beamtinnen und Beamten hervorheben. Auch konstruktive Beiträge der Opposition haben zu einer weiteren Verbesserung beigetragen. Nun ist es wichtig, die geschaffenen Möglichkeiten mit Tatkraft und Weitblick umzusetzen.“