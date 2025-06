Dass man damit Leben rettet, war ihm egal

Von: mk

Bozen – Die nächtlichen Kontrollen in Bozen, die auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari und in Abstimmung mit dem Sicherheitskomitee des Landes beschlossen wurden, fanden auch in der vergangenen Nacht statt. Im Rahmen eines Großeinsatzes nahmen Polizeibeamte, Carabinieri, Finanz- und der Stadtpolizisten sowie Militärangehörige Gassen und Plätze in der Innenstadt unter die Lupe, die besonders bei Nachtschwärmern und jungen Leuten beliebt sind. Ein Betrunkener sorgte dabei besonders für Tumult.

Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte in die Laurin-Straße gerufen, nachdem der Mann sich in einem Lokal geweigert hatte, für seine Getränke zu bezahlen. Nach einem Streit mit den Angestellten war der 40-Jährige in alkoholisiertem Zustand in Richtung Rathausplatz geflüchtet.

Zeugenhinweise führten die Polizisten schnell auf seine Spur. Der Staatsbürger, der später als B.D.I. identifiziert werden konnte, schlug auf das Gehäuse eines Notfall-Defibrillators ein, der in der Gasse zur Piave-Straße installiert ist.

Das Gerät, das Leben retten soll, wurde durch Faustschläge erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Weil die Beamten rasch eingeschritten sind, konnte der Mann gestoppt werden, bevor weiterer Schaden entstand. Er selbst konnte seine irrationale Handlung nicht erklären, sondern beklagte sich lediglich über seine Lebensumstände.

Der 40-Jährige, der über keine feste Unterkunft verfügt, ist bisher unbescholtene. Er wurde auf die Quästur gebracht und wegen schwerer Sachbeschädigung sowie betrügerischer Insolvenz angezeigt.