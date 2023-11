Zähe Präsidentenkür im Regionalrat

Trient – Die Wahl des Präsidenten im Regionalrat in Trient gestaltete sich am gestrigen Montag als zähes Unterfangen: Die Abgeordneten haben am Nachmittag nach langem Ringen den Trentiner Abgeordneten der Lega, Roberto Paccher, zum neuen Präsidenten gewählt. Josef Noggler von der SVP wurde zum Vize bestimmt.

Allerdings bleiben die beiden nur so lange im Amt, bis die Mehrheitsverhältnisse geklärt sind. Im Trentino wird bekanntlich noch über Posten in der neuen Landesregierung gestritten. In Südtirol ist sogar noch unklar, welche Parteien eine Regierungskoalition bilden werden.

Von den deutschsprachigen Oppositionsparteien aus Südtirol im politischen Spektrum rechts der Mitte gab es indes heftige Kritik an der Institution als solches. Es wurden Anträge zur Auflösung des Regionalrats eingebracht.